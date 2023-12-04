Еженедельная инфографика, которую готовят специалисты Государственной экологической инспекции Украины, отражает разрушительные последствия, которые несет природную среду в результате вооруженной агрессии российской федерации.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Обновленные данные показывают огромный ущерб для экосистем, водоемов, воздуха и растительности, возникающих в результате военных действий.
Эта инфографика направлена на распространение осознания негативного влияния войны на окружающую среду и необходимости ее защиты.