Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал слова президента Зеленского о НАТО и ситуации на фронте, а также рассказал, почему так происходит.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Скажите, пожалуйста, а кто может сказать, кроме Арестовича, когда мы будем у НАТО? Кто может сказать? Нет человека, который это может сказать. У нас должна быть цель, к этому мы идем. У нас в Конституции написано ясно, что ЕС и НАТО – это будущее нашей страны. Точка», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Да, констатирует эксперт, кому-то не понравилось то, что говорил президент, ведь он был достаточно жесток в своих словах и о непонятной перспективе в НАТО, и о переходе в оборону, тем не менее, это правда.

«Президент четко говорит, что мы ожидали, что контрнаступление будет успешным. У меня вопрос: кто отвечает за контрнаступление? Не господин Залужный? Господин Залужный, наверное же, пожалуйста. А каким образом должен господин Залужный воевать? С чем?», – спрашивает Георгий Биркадзе.

Как напоминает эксперт, нам дали 40%, ну, пусть 50% из того, что обещали, а если говорить об оружии, то из обещанного миллиона мы получили только 344 тысячи снарядов. Кроме того, добавляет он, в июле начали прекращаться поставки этой помощи. Следовательно, констатирует эксперт, мы не могли провести успешное контрнаступление, поэтому сейчас президент и говорит о переходе в оборону.

Как сообщала Politeka, Биркадзе сообщил, что республиканцы не на камеру говорят, что они хотят нас поддержать.

Также Politeka писала о том, что Дубов прокомментировал ситуацию с недобросовестными и лакомыми на взятке чиновниками, судьями, прокурорами и сотрудниками других органов.