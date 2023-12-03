Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Наш Фонд «Родная страна» в целях популяризации украинских народных традиций и поддержки детей, родители которых защищают ныне свободу и независимость Украины, реализует благотворительный проект «Святой Николай – детям украинских героев».

Начали проект вчера в Переяславе в «Доме Святого Николая» в сотрудничестве с Национальным историко-этнографическим заповедником «Переяслав».

А сегодня продолжили в Киеве, – передали сладкие подарки для детей военных Национальной гвардии Украины.

Центром специального назначения Национальной гвардии (руководитель генерал-майор Павел Яцюк) подарки для детей военных будут доставлены в разные регионы, где базируются подчиненные подразделения.

«Рождественско-Новогодний цикл в Украине традиционно начинается с праздника Николая и наша обязанность, как командиров и взрослых, создать этот праздник для наших детей, несмотря на все», - сказал руководитель Центра генерал-майор Павел Яцюк.

Искреннее благодарность за благотворительный вклад в наш проект коллективам кондитерской компании «КОНТИ» и ЧП «СтеллаФлекс».

Также выражаем благодарность за поддержку Гощанской кондитерской фабрики.