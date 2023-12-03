Российские оккупанты расстреляли двух безоружных украинских военных, которые хотели сдаться в плен.



Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Telegram.



2 декабря в соцсетях появилось видео, на котором видно, как двое российских военных расстреливают двух украинских солдат, которые держали руки за головой, сдаваясь в плен.





В Страткоме ВСУ отметили, что страна-агрессор рф в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права.

«Они сдавались в плен из-за того, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята "штурмовали" эти позиции, и все находившиеся там были ликвидированы», — сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

«На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в очередной раз коварно расстреляли безоружных солдат», — говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.

По предварительным данным Офиса генпрокурора, событие произошло в районе села Степное Покровского района Донецкой области.

Офис генпрокурора сообщил о начале расследования по факту расстрела россиянами украинских пленников.

Как сообщил Виталий Барабаш, российские оккупанты, расстрелявшие двух украинских военных при сдаче в плен, были вскоре ликвидированы.

Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал, насколько потеплели китайско-американские отношения после встречи Си и Байдена.

Также Politeka писала, что Спивак рассказал, как Украине нужно бороться за свои интересы.