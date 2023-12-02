29 ноября 2023 г. состоялся Отчетно-выборный ХV-й Съезд Ассоциации налогоплательщиков Украины.

При проведении Отчетно-выборного ХV-й Съезда Ассоциации налогоплательщиков Украины, дата которого совпала с 25-летием со Дня основания ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» состоялось награждение Юбилейными Благодарностями 25 добросовестных, самых активных налогоплательщиков-членов Ассоциации налогоплательщиков Украины, которые являются надежными партнерами Ассоциации, что является символическим с 25-летием с Дня основания Ассоциации.









Приятно отметить, что поздравить с 25-летием со Дня основания ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» прибыла лично и.о. Главы ГНС Украины Татьяна Кириенко.

Татьяна Кириенко обратилась к Президенту АППУ и ​​всем участникам мероприятия со словами: «Господин Президент, уважаемые члены Ассоциации, уважаемые налогоплательщики, все кто за 25 лет отдал Ассоциации все свои силы и профессионализм, имею честь сегодня Вас приветствовать. 25 лет - это большая дата, Вы работаете не только во благо государства, но и во благо налогоплательщиков – своих членов».

Также она засвидетельствовала уважение партнерам Ассоциации и институтам, с которыми сотрудничает АППУ: «Ассоциация налогоплательщиков является нашим более надежным партнером, потому что мы очень давно сотрудничаем. Поэтому сегодня хочется сказать теплые слова приветствия, поблагодарить и выразить тот месседж, что Ассоциация - это мощная организация, которая известна не только в нашей стране, но и за ее пределами. Меморандум о нашем сотрудничестве мы подписали очень давно, и это не просто декларативный документ, а документ об эффективности и результативности коммуникации», - отметила и.о. о. Главы ГНС Украины Татьяна Кириенко.

Татьяна Кириенко подчеркнула, что благодаря постоянным коммуникациям с АППУ, налоговая знает на чем необходимо «делать акцент», с первых дней войны, благодаря эффективной коммуникации, в частности с АППУ, налоговая начала совместно решали трудные, проблемные вопросы бизнеса, сделавшие первые месяцы войны сверхсложными.

И.о. Председатели ГНС Украины Татьяна Кириенко поблагодарила Ассоциацию за плодотворное сотрудничество и проведение общих коммуникационных налоговых платформ, которые постоянно дают результат, и делают Государственную Налоговую Службу более открытой для налогоплательщиков , ведь благодаря практическому опыту Ассоциации ДПС регулярно находит консенсус с бизнесом. «Я считаю, что это самая главная цель сотрудничества ГНС ​​Украины и ВГО АППУ», - отметила и.о. Председатели ГНС Украины.

Приятно отметить, что и. Главы ГНС Украины Татьяна Кириенко вручила Президенту АППУ Григолу Катамадзе Благодарность «За содействие развитию предпринимательства в Украине, создание комфортной бизнес-среды, многолетнее эффективное сотрудничество с Государственной налоговой Службой Украины и по случаю 25-летия создания». Также она поблагодарила лично Президента АППУГриголу Катамадзе и его команду, отметила вклад АППУ в развитие ГНС Украины, за то, что каждый день Ассоциация поддерживает и защищает права налогоплательщиков и поздравила АППУ с 25-летием со дня основания, пожелав дальнейшей плодотворной деятельности.

Хотим отметить, что и.о. Председателя ГНС Украины Татьяна Кириенко, присутствовала во время проведения всей торжественной части мероприятия.

Для проведения церемонии награждения Президент АППУ Катамадзе Григолпередал слово неизменному Модератору церемоний награждения, избранному на Съезде Вице-президенту, Генеральному директору Ассоциации налогоплательщиков Украины, Людмиле Михайловне Герасименко.

Модератор в начале проведения церемонии обратилась к собравшимся со словами: «Уважаемые коллеги, традиционно, в конце каждого года, Ассоциация проводила Всеукраинский Рейтинг «Честные налогоплательщики», на котором отмечались наиболее активные и добросовестные налогоплательщики – члены ВОО АППУ. С 2022 года, в связи с введением военного положения в стране, Правлением Ассоциации было принято решение о временном приостановлении проведения Рейтинга.

ГНС Украины, в свою очередь, отметила, что пока нет отчетных данных за весь 2023 год и их награждение состоится по результатам деятельности предприятий по годовой отчетности 2023 года, конечно, по нашему Представлению.

Все мы хорошо понимаем, что сегодня Украина переживает непростые, тяжелые времена, период перемен и тяжелых испытаний. Уверена, что никто не будет мне возражать, что победить в войне без функционирования бизнеса просто невозможно. Бизнес должен работать, платить налоги и предоставлять ресурс для продолжения обороны стране.

Поэтому, учитывая, что 2023 год является Юбилейным годом для Ассоциации, наша команда решила отметить Юбилейными Благодарностями 25 добросовестных, активных налогоплательщиков-членов Ассоциации налогоплательщиков Украины, которые являются нашими надежными партнерами, что является символическим с 25-летием со Дня основания нашей мощной Ассоциации».

Среди награжденных налогоплательщиков – членов Ассоциации были:

АТ «ФАРМАК»;

ООО «Группа компаний «АВТОСТРАДА»;

ООО «ПТК ШАБО»;

ТОВ "ТИН ИМПЭКС";

АТ «ТАСКОМБАНК»;

ООО ТИК «ЛЬВОВХОЛОД»;

ЧАО «ФИЛИП МОРРИС Украина»;

ООО «ЛОДИС»;

ТОВ «ТАТРАФАН»;

ЧАО «ТЕРНОПОЛЬСКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;

ООО «ПРИЛУЦКИЙ НАФТОНАЛИВ»;

ТОВ «АЙСБЕРГ» ЛТД;

АТ «КРЕДОБАНК»;

ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»;

ГП «НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ»;

ПП «БЕЛЬ»;

ЧАО «ЛЬВОВСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»;

ООО «СНЕЖКА-Украина»;

ООО «СВИСС КРОНО»;

ООО «ТЕЛИАН ТРЕЙДИНГ»;

ЧАО «ХАРЬКОВСКАЯ БЕСКОЛЬНИЧНАЯ ФАБРИКА»;

ТОВ «КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЛУ»;

ПП «АРТОН»;

ООО "АУДИТ КОНСАЛТИНГ СЕРВИС";

ООО «МИКУЛИНЕЦКИЙ БРОВАР».

Стоит отметить, что во время награждения Президентом ВОО АППУ Григолом Катамадзе был отмечен ЧАО «КИЕВСКИЙ УПК» особым Знаком «Рукопожатия», которым команда АППУ решила отметить за плодотворное 10-летнее сотрудничество и стабильные партнерские отношения активного члена Ассоциации ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат». Григол Катамадзе, вручая Знак «Рукопожатия» отметил, что «отличие вручается с соответствующим Удостоверением, которое является знаком доверия и гарантии благих намерений к ЧАО «Киевский картонно- бумажный комбинат», как к партнеру и как к добросовестному налогоплательщику». Президент Ассоциации отметил, что особый Знак «Рукопожатия» вручались только четырем уважаемым лицам: по номеру 0001 – Алексею Николаевичу Любченко – экс-Председателю ГНС Украины, по номеру 0002 – Члену Совета Ассоциации, Председателю Наблюдательного Совета АО «Фармак». по номеру 0003 – уважаемому и активному члену Ассоциации АО «Кредобанк» и по номеру 0004 – Ирине Валентиновне Венедиктовой – экс-Генеральному прокурору Украины, Послу Украины в Швейцарии и Лихтенштейне», - отметил Григол Катадзе.

Президент АППУГригол Катамадзе, лично вручил особый Знак «Рукопожатия» представителям ЧАО «Киевский картонно-бумажный комби-нат», Председателю Правления, Юрию Головченко и главному бухгалтеру Руслане Халецкой.

В конце церемонии награждения, Модератор - Вице-президент АППУ, Генеральный директор, Людмила Герасименко, обратилась к собравшимся со словами благодарности: «Уважаемые друзья , еще раз хочу выразить благодарность членам нашей Ассоциации за плодотворное сотрудничество и стабильные партнерские отношения, за то, что в такое непростое для страны и всего общества время, Вы находите возможность поддерживать Ассоциацию налогоплательщиков Украины, уплачивая не только членские взносы, но и многое из Вас, благотворительная помощь. Уверяю Вас, что у нас еще много планов на дальнейшее развитие деятельности Ассоциации, реализация которых возможна только благодаря Вашей поддержке. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и на мою лично как Генерального директора Ассоциации».