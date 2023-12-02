Ущерб окружающей среде от войны – вовсе не второстепенный результат действий оккупантов.



Это обсудили во время общественных слушаний в Европейском парламенте представители рабочей группы высокого уровня по вопросам экологических последствий войны. Участники соглашаются, что Россия сознательно ведет военные действия, которые оказывают прямое влияние на окружающую среду, разрушая и уничтожая ее.

Рабочая группа высокого уровня по вопросам экологических последствий войны, сопредседателями которой являются экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, объединяет ведущих украинских и международных экспертов и деятелей.

Работа группы касается трех направлений: оценка экологического вреда, причиненного войной; ответственность за преступления против окружающей среды; помощь Украине в зеленом обновлении.

Цель слушаний – обсудить последствия войны для окружающей среды, ответственность за преступления против окружающей среды, стратегию зеленого восстановления Украины.

Общественные слушания собрали широкий круг участников. Среди них: представители украинского правительства, ведущие международные эксперты, представители гражданского общества и европейские политики.

Во время мероприятия с докладами выступили Первая вице-премьер-министр Украины – Министерство экономики Украины Юлия Свириденко; Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец; Генеральный прокурор Андрей Костин; бывший министер иностранных дел Швеции и сопредседатель Рабочей группы высокого уровня Маргот Вальстрем; Европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс и т.д.

Все участники согласились с тем, что Украина переживает переломный момент в истории. Выбор, который сегодня делает государство, будет иметь глобальные, необратимые последствия, в т. ч. в сфере окружающей среды, для следующих поколений.

«То, что происходит в Украине, имеет значение для остального мира. Возможно это очевидно, потому что нам нужны продукты питания и все, что Украина экспортирует в другие страны. Но речь идет также о том, что природа и мир и, я бы сказала, развитие взаимосвязаны. Если вы наносите ущерб одному, вы наносите вред другому. Защищая одно, вы укрепляете другое. Мы должны найти общий ответ на экологические угрозы войны», – заявила Маргот Вальстрем, сопредседатель Рабочей группы высокого уровня.

Участники обсудили вопросы фактического отсутствия международных стандартов измерения вреда окружающей среде от войн. Украина реализует уникальную возможность – предлагает миру механизмы определения вреда окружающей среде от войн.

«Борьба с последствиями российских преступлений и защита окружающей среды входят в десятку приоритетов Формулы мира президента Владимира Зеленского. Мы регулярно проводим встречи с международными партнерами, членами рабочей группы по восьмому пункту формулы мира под председательством Андрея Ермака. Я благодарна всем, кто участвует в этом процессе и помогает нам преодолеть эту сложную проблему. Наша цель – вместе с нашими партнерами оценить экологический ущерб, причиненный российской агрессией, получить компенсацию и привлечь агрессора к ответственности за экологические преступления», – подчеркнула Первая вице-премьер-министр Украины – Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы первые в мире, кто разработал уникальные методики подсчета ущерба, нанесенного окружающей среде. Для нас это необходимость, и мы работаем над усовершенствованием этих методик», – Руслан Стрелец, Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Для Украины остается приоритетным вопрос не только расчетов ущерба, но и привлечение к ответственности виновных за преступления против окружающей среды.

Мы должны поддерживать все усилия, направленные на привлечение к ответственности за эти преступления. Как вы знаете, термин «экоцид» все чаще используется во всем мире, и поддержка включения этого термина в Римский устав усиливается. Это то, что мы активно обсуждаем в нашей группе», – подчеркнула Маргот Вальстрем.

«История показывает, что когда международные преступления безнаказанны, особенно это касается агрессии, они повторяются. Единственный выбор для достижения справедливости и долгосрочного мира – это подотчетность», – добавил Карл Брух, международный юрист по окружающей среде.

Рабочая группа высоко оценивает усилия Украины, направленные на расследование фактов причинения вреда окружающей среде, сбор доказательств и внедрение механизмов и стандартов, необходимых для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении этих преступлений, как на национальном, так и на международном уровне.

«При отсутствии государственной практики и прецедентного права даже на международном уровне, впервые в мировой истории государство пытается расследовать посягательство на окружающую среду как международное преступление», – Андрей Костин, Генеральный прокурор Украины.

Виргиниус Синкявичюс, Европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству, отметил важность точной оценки вреда, причиненного окружающей среде: «Четкая фиксация ущерба создает условия для привлечения к юридической ответственности».

Функционирование Рабочей группы крайне важно не только для сохранения внимания к проблеме, но и для поиска решений для ее решения. Украине нужна поддержка, ведь, несмотря на то, что война продолжается, государство уже готовится и разрабатывает планы восстановления. «Преодоление экологических последствий войны – это вопрос того, как мы учитываем их в процессе восстановления всей страны», – подытожил Михаэль Галер, депутат Европейского парламента.

Результаты общественных слушаний стали важным вкладом в подготовку рекомендаций для международного сообщества и правительства Украины. Рекомендации планируется обнародовать в начале 2024 года.