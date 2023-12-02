«Ассоциация налогоплательщиков Украины» после ХV-го Отчетно-выборного Съезда обнародовала обращение в органы законодательной и исполнительной власти.

Мы, делегаты Отчетно-выборного ХV-го Съезда Ассоциации налогоплательщиков Украины, в трудное для Украины время, когда решается судьба нашей страны, обращаемся к представителям всех ветвей власти с требованием прислушаться к голосу украинской общественности.

Несмотря на тяжелые времена и военное положение в стране, Ассоциация налогоплательщиков Украины, аккумулируя все усилия, ни на миг не остановила свою работу и продолжает работать над основными задачами, стоящими перед бизнесом и государством.

Ассоциация приветствует усилия украинской власти для сохранения единства страны, повышения ее обороноспособности и авторитета на международной арене с целью минимизировать негативные явления во всех сферах жизни страны.







Вместе с тем, нельзя не замечать отсутствия структурных реформ во всех отраслях экономики Украины. Все мы хорошо понимаем, что сегодня Украина переживает трудные времена, и победить в войне без функционирования бизнеса просто невозможно. Ибо бизнес, уплачивая налоги, дает стране ресурс для продолжения обороны. Адаптивность украинского бизнеса приближает нашу Победу. Однако вместо поддержки продолжается давление на бизнес путем отнесения налогоплательщиков к категории «рисковых», блокирования налоговых накладных/расчетов корректировки, неприятия Таблиц данных плательщика, которые должны быть учтены для последующей, безусловной, автоматической регистрации НН/РК и т.д. В очередной раз настаиваем на введении персональной ответственности, в частности, председателей или заместителей комиссий по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных в ГУ ГНС в регионах и городе Киеве, в зависимости кто из них принял неправомерное решение относительно налогоплательщика отнесение его к категории «рисковых», блокирование НН/РК или неприятие Таблиц данных.

2020-2021 годы и 2022-2023 годы определенно войдут в историю, как годы «выживания» бизнеса, потому что скорректировали бизнес-планы даже самые мощные предприятия и стали настоящим испытанием для среднего и малого бизнеса.

Применительно к перезагрузке работы органов ГНС Украины и ДМС Украины - нужно проводить официальные прозрачные конкурсы на все должности категории А и Б, так как длительные пребывания руководителей в статусе и.о. не обеспечивают эффективной работы указанных органов. Поэтому, как можно быстрее необходимо вносить изменения в Закон Украины от 12 мая 2022 года № 2259 – IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения», относительно снятия упрощенной процедуры вступления в должность государственной службы и должности в органах местного самоуправления в период действия военного положения Это позволит назначать на должности через проведение прозрачных и открытых конкурсов опытных, профессиональных руководителей.



У бизнеса остается много вопросов о деятельности таможни и налоговой службы. Украинское бизнес-сообщество ожидает определенных шагов от государства для поддержки экономики и работы бизнеса в частности.

Следует отметить, что Ассоциация в свое время принимала очень активное участие в подготовке Закона Украины «О Бюро экономической Безопасности Украины», в в том числе и в рабочих группах. Закон о Бюро экономической Безопасности был принят, служба была создана. Однако, к большому нашему сожалению, работа вновь органа показалась неэффективной. Ожидаемой эффективности в работе, прозрачности в своей деятельности, нулевой толерантности к коррупции, этот новый государственный орган исполнительной власти так и не продемонстрировал, не дал ли он и положительных тенденций в направлении внедрения новой методологии по выявлению рисков экономики, новой современной модели предотвращения экономических и финансовых преступлений , столь важной для будущего развития Украины. Считаем целесообразным безотлагательно начать процесс перезагрузки БЭБ, необходимость обеспечения его эффективной работы вызвана, в первую очередь, большими потерями нашей страны из-за различных злоупотреблений, особенно в столь сложное, тяжелое время для нашей страны. И как можно быстрее БЭБ уменьшит давление на бизнес и сделает прозрачной финансовую систему страны, это, наконец, вернет доверие общества к государственным правоохранительным органам.

Властям необходимо обеспечить меры по неправомерному вмешательству правоохранительных органов в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, проанализировать и дать надлежащую оценку имеющимся случаям такого вмешательства.

Отсутствуют реальные действия по борьбе с коррупцией. В условиях войны, преодолевая внутреннего врага-агрессора, усилить борьбу против внутреннего «экономического врага»: коррупцию, теневую экономику, рейдерство, оффшоризацию и т.д. Поэтому перезагрузка БЭБ, ДМС, ГНС - сверхважные институциональные антикоррупционные изменения.



Защита прав и законных интересов налогоплательщиков является нашей основной уставной задачей, поэтому выражаем свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся в налоговой сфере в настоящее время .

Налоговая реформа должна проводиться с целью улучшения инвестиционного климата, а это в том числе и уменьшения количества налогов, их размера, количества проверок, отсутствия рейдерских захватов.



Уже более 7 лет Ассоциация обращается к власти о необходимости заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, а также снижение совокупной налоговой нагрузки на фонд оплаты труда до целевого показателя 25% путем объединения в один налог на доходы физических лиц и единого взноса и т.п.



Власть должна обеспечить соблюдение равенства всех перед законом, предложить стабильные и понятные правила для бизнеса, согласованные с общественностью, ведь кредит доверия, выданный ей, катастрофически уменьшается. У власти нет права на внутренние конфликты. Необходимы быстрые и согласованные действия.

Мы убеждены, что только объединение усилий власти, бизнеса и общественности даст возможность нового толчка для развития предпринимательства в Украине, восстановить доверие к органам власти, стать стабильным наполнителем бюджетов всех уровней.



Государство должно стоять на защите интересов добросовестного налогоплательщика и обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств, а также доступность получения общественными организациями и налогоплательщикам информации об их эффективном использовании. Крайне необходимо пересмотреть расходы бюджетов на содержание органов исполнительной власти, которые не принимают непосредственного участия в защите страны от врага и значительно их сократить. И мы с нетерпением ждем, когда власть займется сокращением государственных расходов, а не будет наращивать возможности для произвольного изъятия средств из экономики.



Уплата налогов – это важный элемент развитого государства, но он бессмыслен без прозрачного и эффективного использования государством полученных средств.

Мы считаем, что улучшение предпринимательского климата в Украине и надежные партнерские отношения между властью и бизнесом будут, когда каждая из сторон осознает наличие ответственности за совершенные нарушения: налогоплательщик за невыполнение своего обязательна по уплате налогов, а контролирующие органы - за совершенные неправомерные действия.



Ассоциация налогоплательщиков Украины заявляет, что и дальше будет направлять свою деятельность на решение проблемных вопросов в сфере налогообложения с целью достижения баланса интересов государства и бизнеса, формирования налоговой культуры налогоплательщиков и добросовестного выполнения ими своих гражданских обязанностей.

Уверены, что совместными усилиями как бизнеса, так и государства нам удастся продолжать обеспечивать финансовую поддержку ВСУ для продолжения сопротивления агрессору, что является залогом Победы Украины в войне.

Делегаты Отчетно-выборного ХV Съезда Ассоциации налогоплательщиков

По поручению делегатов Отчетно-выборного

ХV С'езда Всеукраинской общественной организации

«Ассоциация налогоплательщиков Украины»

Президент Ассоциации Григол КАТАМАДЗЕ