Продолжается парад предложений от чиновников по революционной «образовательной реформе» воюющей Украине. Еще на днях все обсуждали идеи новой модели финансирования вузов, так называемое поступление на отрасль, возможность обучения контрактников от 3 до 8 лет, ликвидацию заочного образования и запрет Университетам иметь в своей структуре профессиональные колледжи как отделенные структуры…
И вот обнародована главная кадровая идея образовательной реформы от Федорова-Лесного:
- назначенные МОНом Наблюдательные советы, БЕЗ КОЛЛЕКТИВА ВУЗОВ, будут выбирать ректоров и утверждать кандидатуры проректоров и деканов! Владельцы, которые до сегодняшнего дня не работали в вузах, говорят, что такая система действует во всем мире?!
Учитывая стремление украинского народа и руководства нашего Государства как можно быстрее вступить в ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, даю примеры избрания Ректоров в европейских странах:
ГЕРМАНИЯ: избрание ректора проходит через избирательный процесс в университетском сенате. Сенат является главным органом университетского самоуправления и включает в себя представителей профессорско-преподавательского состава, студентов и других участников университетского сообщества.
ФРАНЦИЯ: ректора избирает Административный совет университета, в котором представлены преподаватели, студенты, административный персонал. Процедуры избрания могут отличаться в вузах, но самое главное, что речь идет о внутреннем процессе, который должен учесть мнение разных групп университетского сообщества.
ИТАЛИЯ. Ректор избирается избирательным органом, состоящий из всех профессоров, доцентов и двух высших рангов преподавателей и преподавателей самого низкого ранга отделов, а также представителей персонала, аспирантов и студентов.
ИСПАНИЯ. Ректор выбирается из числа полных профессоров путем прямых, свободных и тайных выборов всех членов университета, включая студентов, исследователей и служащих. Количество студентов обычно не превышает 20 процентов от общего количества. В некоторых университетах ректор избирается своеобразным избирательным парламентом, в котором должны были быть представлены все группы университетского сообщества.
Чехия. Ректор предлагается Академическим Сенатом университета и назначается Президентом Чешской Республики. Кандидатура ректора должна быть согласована большинством всех сенаторов путем тайного голосования.
НОРВЕГИЯ (хотя и не является членом ЕС, но является участником большинства образовательных и научных проектов Европейского Союза)
Ректор является демократически избранным руководителем университета, который выбирают все профессора, академические работники, студенты и работники вуза.
Думаю здесь достаточно примеров, чтобы сделать вывод:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ предусматривает обязательность ИЗБРАНИЯ РЕКТОРА именно КОЛЛЕКТИВОМ или избранными коллективом представителями университетского сообщества.
Действительно есть проклады североамериканской традиции назначения ректоров Наблюдательными советами в Университетах, которые в основном финансируются частным бизнесом и меценатами.
Но еще раз замечу, что Украина исторически находится в Европейском пространстве высшего образования, а с 2005 года мы стали участниками Болонского процесса и обязались привести национальную систему образования к европейским стандартам и ценностям (напомню, что именно в период моего вице-премьерства 19 мая 2005 министр образования Станислав Николаенко подписал Болонскую декларацию от имени Украины).
А теперь самое интересное. Большинство идей так называемой образовательной реформы от нынешних чиновников (коммерциализация, а впоследствии корпоратизация и приватизация Университетов, ограничение автономии вузов и студенческого самоуправления, уменьшение государственного заказа и стипендий студентов…) это все из печально известного проекта Закона «О высшем образовании» Азарова-Табачника -Луцкого… с 2010 года? Напомню также, что это привело к студенческим стачкам под лозунгами:
«В загребующие руки МОН универ не отдадим», «Свобода, равенство, студенческая солидарность», «Азаров в кабмине – образование в руине» и т.д. Украины «О высшем образовании», гарантировавшем:
- академическую, финансовую и хозяйственную автономию вузов;
- сильное студенческое самоуправление;
- обязательность избрания ректоров, деканов, заведующих кафедрами, но не более чем на два срока;
- стипендии на уровне прожиточного минимума;
- гарантированное целевое финансирование научных разработок…
Поэтому я и спрашивает здесь наших чиновников:
каких образовательных реформ вам еще не хватает, особенно в условиях ВОЙНЫ?
Может ли все гораздо проще и прагматичнее – нужно через назначение МОН пристроить «одноразовых депутатов» на должности ректоров, которые и сделают свое черное дело – корпоратизируют, а затем приватизируют украинские Университеты?!
Николай Томенко, Председатель Наблюдательного Совета НУБИП, соавтор ряда Законов о социальных гарантиях учителей, автономия вузов, расширение полномочий студенческого самоуправления…