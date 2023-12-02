Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Продолжается парад предложений от чиновников по революционной «образовательной реформе» воюющей Украине. Еще на днях все обсуждали идеи новой модели финансирования вузов, так называемое поступление на отрасль, возможность обучения контрактников от 3 до 8 лет, ликвидацию заочного образования и запрет Университетам иметь в своей структуре профессиональные колледжи как отделенные структуры…

И вот обнародована главная кадровая идея образовательной реформы от Федорова-Лесного:

- назначенные МОНом Наблюдательные советы, БЕЗ КОЛЛЕКТИВА ВУЗОВ, будут выбирать ректоров и утверждать кандидатуры проректоров и деканов! Владельцы, которые до сегодняшнего дня не работали в вузах, говорят, что такая система действует во всем мире?!

Учитывая стремление украинского народа и руководства нашего Государства как можно быстрее вступить в ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, даю примеры избрания Ректоров в европейских странах:

ГЕРМАНИЯ: избрание ректора проходит через избирательный процесс в университетском сенате. Сенат является главным органом университетского самоуправления и включает в себя представителей профессорско-преподавательского состава, студентов и других участников университетского сообщества.

ФРАНЦИЯ: ректора избирает Административный совет университета, в котором представлены преподаватели, студенты, административный персонал. Процедуры избрания могут отличаться в вузах, но самое главное, что речь идет о внутреннем процессе, который должен учесть мнение разных групп университетского сообщества.

ИТАЛИЯ. Ректор избирается избирательным органом, состоящий из всех профессоров, доцентов и двух высших рангов преподавателей и преподавателей самого низкого ранга отделов, а также представителей персонала, аспирантов и студентов.

ИСПАНИЯ. Ректор выбирается из числа полных профессоров путем прямых, свободных и тайных выборов всех членов университета, включая студентов, исследователей и служащих. Количество студентов обычно не превышает 20 процентов от общего количества. В некоторых университетах ректор избирается своеобразным избирательным парламентом, в котором должны были быть представлены все группы университетского сообщества.

Чехия. Ректор предлагается Академическим Сенатом университета и назначается Президентом Чешской Республики. Кандидатура ректора должна быть согласована большинством всех сенаторов путем тайного голосования.

НОРВЕГИЯ (хотя и не является членом ЕС, но является участником большинства образовательных и научных проектов Европейского Союза)

Ректор является демократически избранным руководителем университета, который выбирают все профессора, академические работники, студенты и работники вуза.

Думаю здесь достаточно примеров, чтобы сделать вывод:

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ предусматривает обязательность ИЗБРАНИЯ РЕКТОРА именно КОЛЛЕКТИВОМ или избранными коллективом представителями университетского сообщества.

Действительно есть проклады североамериканской традиции назначения ректоров Наблюдательными советами в Университетах, которые в основном финансируются частным бизнесом и меценатами.

Но еще раз замечу, что Украина исторически находится в Европейском пространстве высшего образования, а с 2005 года мы стали участниками Болонского процесса и обязались привести национальную систему образования к европейским стандартам и ценностям (напомню, что именно в период моего вице-премьерства 19 мая 2005 министр образования Станислав Николаенко подписал Болонскую декларацию от имени Украины).

А теперь самое интересное. Большинство идей так называемой образовательной реформы от нынешних чиновников (коммерциализация, а впоследствии корпоратизация и приватизация Университетов, ограничение автономии вузов и студенческого самоуправления, уменьшение государственного заказа и стипендий студентов…) это все из печально известного проекта Закона «О высшем образовании» Азарова-Табачника -Луцкого… с 2010 года? Напомню также, что это привело к студенческим стачкам под лозунгами:

«В загребующие руки МОН универ не отдадим», «Свобода, равенство, студенческая солидарность», «Азаров в кабмине – образование в руине» и т.д. Украины «О высшем образовании», гарантировавшем:

- академическую, финансовую и хозяйственную автономию вузов;

- сильное студенческое самоуправление;

- обязательность избрания ректоров, деканов, заведующих кафедрами, но не более чем на два срока;

- стипендии на уровне прожиточного минимума;

- гарантированное целевое финансирование научных разработок…

Поэтому я и спрашивает здесь наших чиновников:

каких образовательных реформ вам еще не хватает, особенно в условиях ВОЙНЫ?