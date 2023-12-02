Об этом пишет Стефан Закревский для "Хвилі".

Усталость украинского общества, конфликт между военными и высшим политическим руководством Украины, деятельность украинских полезных идиотов, политиков, журналистов, экспертов могут спровоцировать хаос, следствием которого станет внутренняя дестабилизация нашей страны, на что очень сильно, по словам Сергея Глазьева, надеются в Кремле, где до сих пор считают Украину несостоятельным государством.

Нельзя забывать, что российские спецслужбы во время Революции Достоинства пытались спровоцировать гражданскую войну, воспользовавшись периодом безвластия в Украине, стоит лишь помнить о вывозе Януковича представителями военной разведки РФ, которыми руководил Анатолий Чепига, причастный к отравлению в Великобритании бывшего агента Сергея Скрипача и его дочери. Фактически именно Кремль осуществлял государственный мятеж в Украине в 2014 году, пытаясь демонтировать украинскую государственность.

Сейчас же для деморализации украинского общества россияне будут масштабно использовать три нарратива о конфликте между Зеленским и Залужным, об измене Западом нашей страны оставленной один на один с Россией и войну до последнего украинца, которая ведется украинскими властями, хотя, на самом деле, именно Россия осуществляет террор на оккупированных территориях, принудительно мобилизуя украинцев, превращенных российскими оккупантами в расходный материал.

Поэтому те украинские политики, которые будут пытаться получить политические баллы, используя нарратив о конфликте между Зеленским и Залужным, фактически будут подыгрывать Кремлю, подставляя тем самым украинских военных. Украинские политики, которые называют себя бескомпромиссными национал-патриотами, должны публично озвучить свою позицию, потому что очень странно, когда сейчас депутаты от фракции "Европейская Солидарность" рассказывают западным политикам и экспертам о необходимости замораживания войны.

При нынешних геополитических реалиях замораживание войны маловероятно, поскольку Кремль, в обмен на временное перемирие, стремится получить согласие украинской власти на официальный отказ от оккупированных украинских территорий на момент завершения боевых действий, кроме этого кровавый Кремль также стремится добиться отказа Украины от вступления в НАТО и нерешительность западных политиков, которых даже российские дипломаты считают людьми лишенными свободы и пассионарности, будут мотивировать представителей путинского террористического режима продолжать военную агрессию.

К тому же Запад также, на самом деле, абсолютно не готов к замораживанию войны, потому что не являются надежными гарантиями безопасности обязательства, которые будут предусматривать консультации наших западных партнеров по оказанию военной помощи после начала новой военной агрессии России. Украинцы не забыли, что Будапештский меморандум также предусматривал консультацию стран гарантов в случае агрессии третьей стороны против Украины.

Поэтому лучшая гарантия безопасности, как показал опыт Западной Германии и Южной Кореи, - создание американских военных баз, но сейчас американская политическая элита к реализации этого сценария, как и к вступлению Украины в НАТО, абсолютно не готова. Самое главное, что у западных политиков и экспертов нет ответа, а что помешает империалистической России "разморозить" конфликт на территории Украины, воспользовавшись военной агрессией Китая против Тайваня, которая создаст два фронта для США?

По словам Анатолия Чубайса, в отличие от Путина, который имел антисоветские взгляды и был убежден, что большевики были предателями Российской империи, Николай Патрушев всегда искренне ностальгировал по империи зла, преследуя цель предполагающую возрождение Советского Союза. Поэтому требование Кремля о возвращении НАТО к границам 1997 года не представляет пустой угрозы, некоторые влиятельные российские силовики действительно считают, что Россия должна вернуть контроль над советской зоной влияния в Центральной Европе.

В отличие от западных политиков и экспертов Анатолий Чубайс считает, что уже в 2024 году в Российской Федерации может произойти раскол элит, большинство представителей которой не заинтересованы жить в стране превращенной в "православный Иран". С точки зрения адекватных представителей российской элиты, авантюра кремлевского фюрера привела к поражению России, которое не смогло уничтожить независимость Украины, поражению нашей страны, превращенному в полигон и выигрышу США и Китая.

К сожалению, западные политики и эксперты, заявляющие об усталости Запада, забывают, что за тот период времени российско-украинского конфликта, нацистская Германия уже контролировала территории от Норвегии до Северной Африки, поэтому, учитывая медленную военную помощь для Украины, результаты ВСУ на поле боя очень эффективны.

Отдельного внимания заслуживает также позиция некоторых сторонников реал политик в США, которые считают, что Америка уже получила все, что желала от поддержки Украины, поэтому продолжение помощи для нашей страны, с их точки зрения, является геополитически нерентабельным. Очень странно, что эти американские реалисты забывают о географическом расположении Украины, которая в отличие от Южного Вьетнама находится в центре Европы, имея границы со странами членами НАТО, которым в будущем, если к тому времени не будет демонтирован путинский террористический режим, будет угрожать империалистическая Россия.

Украина не идеальная страна, равно как и не были идеальными странами другие союзники США. Например, в Южной Корее настоящая демократизация произошла лишь в конце 1980-х годов, Италии же резко уменьшить влияние мафии удалось лишь в начале 1990-х годов, а в Венгрии, которая сейчас является членом НАТО и ЕС, до конца 1990-х в Будапеште. существовал территориальный центр российской солнцевской криминальной группировки, с которой активно сотрудничали венгерские силовики и политики, в том числе и Виктор Орбан.

Поэтому перед Западом встал простой выбор, либо Украина сможет сохранить свою независимость, либо украинцы вместе с россиянами будут воевать против западных стран, как это сейчас делают чеченцы, воюя за империалистическую Россию, недаром Кадыров обвинил Запад в том, что он не помог воевать чеченцам за независимость. Чечни в 1990-х годах.

Конечно, Украина должна развивать свой военно-промышленный – комплекс, но без помощи США в краткосрочной и среднесрочной перспективе наша страна не способна сдержать Россию. Несмотря на мощную промышленность, Советский Союз и Великобритания не получив помощи от США, непременно проиграли бы нацистской Германии, равно как и имеющий развитую военную промышленность Израиль, не способен без американской военной помощи выдержать длительный конфликт на истощение.

Когда устойчивость Украины напрямую влияет на возможность победы во внутриэлитной борьбе для адекватных представителей российской элиты, способных завершить войну не выгодную ни России, ни Украине, когда у все большего и большего количества тайванцев перед выборами в Тайване появляются сомнения в надежности гарантий безопасности США, когда империалистический Китай внимательно изучает опыт русско-украинского конфликта, когда "американские большевики"[изоляционисты] стремятся уничтожить систему сдерживания и противовесов созданную родителями-основателями США, не нужно спрашивать по ком бьет колокол, потому что он громко звонит по всему Западу.