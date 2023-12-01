Пока мэр Борисполя Владимир Борисенко служит в ВСУ, его заместитель Виталий Горкун начал избирательную кампанию за кресло городского головы.



Так утверждает Мар'ян Ощановскийв статье «Бориспольский "голос" с экс-региональным акцентом».

"Горкун так увлекся властью, что сначала посетил себя в.и.о городского головы и взял на себя лишние полномочия. Первое не предусмотрено Законом, а второе вообще ему противоречит. В частности, начал назначать руководителей коммунальных предприятий. И тут депутаты сказали "Стопе!" – это наш функционал. Депутаты созвали сессию и пошли на Горкуна статьей 42 закона «О местном самоуправлении». То есть, старшим в Борисполе назначили секретаря горсовета Владислава Байчаса», - пишет жуналист.

Автор материала утверждает, что "Виталий Горкун и его фракция из 4-х депутатов из «Голоса» прекрасно два года работала с секретарем Владиславом Байчасом и им совсем не мозолило, что он бывший регионал».

"Более того, голосистая фракция молча голосовала за назначение главой бюджетной комиссии горсовета лидера бориспольского ОПЗЖ Николая Грона. И это было уже после 24 февраля 2022 года», - создает Марьян Ощановский.

По словам автора мэр Борисполя Владимир Борисенко оставил на хозяйстве своего заместителя Виталия Горкуна с перспективой, что тот со временем пойдет на выборы и станет полноценным мэром. Но во время войны проводить выборы запрещено Конституцией. Кроме того, возникли вопросы к самому Виталию Горкуну.

«Сам Виталий Горкун за два месяца руководства городом смог подлюбить всех так, что его уволили на последней сессии. Депутаты на дверь указали не только Виталию Горкуну, но и его другу, главному по ЖКХ Борисполю Николаю Корнияци. Так судьба сложилась, что эти два персонажа всегда рядом. До 2019-го Виталий Горкун был начальником патрульной полиции Борисполя. Николай Корнияка и там был его подчиненным. Но, как говорится, после очередной взятки с поличным их попроси уйти из полиции. По тихому. Иначе светил криминал», - утверждает автор

Мариан Ощановский утверждает, что в 2023 году на ЖКХ было потрачено 25% всех денег Бориспольской общины. Это при том, что на ВСУ выделили всего 1% или 11 млн гривен.

"То есть, на борьбу с врагом всего 11 млн, а на борьбу с сорняками на кладбищах аж 32 млн. Ну, как вам приоритеты киборга Горкуна?, - спрашивает автор статьи и добавляет, что на той же сессии, на которой уволили Виталия Горкуна, только один из четырех депутатов «Голоса» проголосовали за выделение 17 млн ​​гривен в поддержку ВСУ, в том числе на приобретение дронов