Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Среди чиновников и политиков, отличившихся чрезмерной активностью в прославлении своего участия в ВОЙНЕ, на одном из главных мест оказался городской голова Киева.

Киев – единственный город в Украине, где из БЮДЖЕТА выделяется более 200 миллионов гривен на собственные МЕДИА для политического пиара. Однако и этих СМИ для предвыборных планов команды Кличко оказалось мало. Почувствовав запах возможной президентской кампании, они решили устроить массовую раздачу бесплатной стенгазеты «КличкоМЭР». Газета на 4 страницах содержит описание героической деятельности Кличко с его …13 фотографиями.

На первой странице городской голова… в военной форме рассказывает, что центральные власти провалили финансирование ВСУ, поэтому армия держится только благодаря Киевсовету и ему лично. Это благодаря Киевсовету, который в ноябре увеличил в 6 раз фонды 120 депутатов, обеспечил небедные зарплаты 360 помощникам этих депутатов и в целом предусмотрел на свое годовое содержание почти МИЛЛИАРД гривен налогоплательщиков?! И это, конечно, без почти 500 миллионов на аппарат КГГА с 13 заместителями главы города и почти 1.5 миллиардами на аппараты 10-х РГА. Это и Киевские власти, которые киевляне заставили остановить колоссальные расходы бюджета на переложение брусчатки и плитки и высадку однолетних растений. Правда, в бюджете-2024 снова заложены миллиарды и миллиарды на вечные и коррупционные строительства и благоустройство парков!

И эта массовая раздача благодарственных бюллетеней в Киеве, как всегда, еще и лживая. Весь город завален этой пиар-газетой, а в ней отмечено, что заказчик Кличко В.В., а ее тираж всего – 15 тысяч экземпляров?!

О других выдающихся властных и оппозиционных пиарщиках на войне в следующем сообщении.