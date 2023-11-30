Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что ВСУ закрепляются на левобережье Херсона, а врагу не удается отжать и отбросить наш плацдарм.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, фактически эта история развивается из того, что были такие «причілки», небольшие точки, где проводили рейды Силы обороны Украины, то есть подходили, наносили по врагу поражение и отходили. По его словам, цель этих мероприятий была разная: где-то это были диверсионно-разведывательные группы, где-то цель стояла захватить какого-нибудь ценного пленника, когда была информация, что кто-то из российского офицерского состава присутствовал, где-то просто уничтожить артиллерийскую установку, систему или средство ПВО.

«Затем эти цели расширились. Фактически сегодня видно, что из «причілок» это превращается в плацдарм, то есть украинские силы расширяют зону контроля, которую закрепляют и из которой враг не может вытеснить», - констатирует Александр Мусиенко.

По словам эксперта, тот факт, что российские войска начали применять еще более активно авиацию на этом направлении, конечно, составляет большие вызовы и угрозы. С другой, считает он, это свидетельствует в том числе и о том, что враг не сумел другими средствами вытеснить украинские силы и противодействовать им.

«Они не смогли вытеснить наши подразделения, они не смогли противодействовать, по ним наносят серьезные поражения, потери, и уже даже есть пленники, взятые на левом берегу, среди российских военных. Поэтому это очень важный сейчас плацдарм, плацдарм надежды», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что ГУР готовит для Крымского моста.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о разрушенных из-за шторма оборонительных рубежах оккупантов в Крыму.