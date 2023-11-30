Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что вряд ли Вилдерсу удастся провести свою политику, там будет коллапс и придется проводить перевыборы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, в нидерландском правительстве 150 депутатов, прошло в общей сложности 8 партий, 5 основных и 3 таких, что имеют несколько мест. По его словам, что касается этих националистов, партии Вилдерса, то ситуация шаткая, они на грани. По мнению эксперта, для нас было бы просто супер, если бы остался сегодняшний премьер и они сделали коалицию с этими пятью партиями или же сформировали другую коалицию.

«Я думаю, что у этого упыря ничего не получится. Во-первых, это очень может повлиять на нас, потому что в выдаче F-16 сольную скрипку играют Нидерланды. И мы с вами понимаем, если Вилдерс придет к власти, он будет блокировать. О нем говорят, что это Трамп №2, хочу напомнить», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, этого всего вообще не было бы, если бы Европа действительно сделала все для того, чтобы санкции работали, россия дальше зарабатывает, дальше может продавать свои товары, и непонятно, почему так происходит. Как подчеркивает эксперт, сейчас речь идет о 1 миллиарде долларов в день, именно поэтому россия может позволить себе вкладывать деньги в Европу.

«Хочу напомнить, там (ред. – в Нидерландах) адекватное правительство было, надеюсь, что они все-таки договорятся, сделают коалицию и будут вместе работать. Они (ред. – партия Вилдерса) получили 37 мест, я уверен, что ничего у них не получится, а если получится, это будет ненадолго. Это будет коллапс, нужно будет заново делать выборы», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Соскин объяснил, что отравление жены Буданова и работников ГУР – это новая волна эскалации, дальше это только обострится.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как устранить проблему с блокадой перевозчиков на границе с Польшей.