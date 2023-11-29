И.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович получил благодарственное письмо от Президента Федерации торгово-промышленной палаты Королевства Бельгии, Рене Брандерса.

Письмо было вручено Советником главы Госэкоинспекции, Ольгой Ящук, которая также представляет Федерацию торгово-промышленной палаты Королевства Бельгии.

В письме отмечена защита экологических аспектов Украины в период войны, а также высказывалось признание и поддержка команды Госэкоинспекции. Президент Федерации торговых палат Бельгии Рене Брандерс выразил уважение работы учреждения, подчеркнув, что хорошо задокументированные отчеты команды Госэкоинспекции будут способствовать поддержке дальнейшей кандидатуры Украины на членство в Европейском сообществе, а также подчеркнут последствия конфликтов для окружающей среды, включая огромные, иногда даже непоправимые разрушения.

Это благодарственное письмо стало свидетельством признания и поддержки за мужественную работу в сфере защиты окружающей среды, выполняемой командой Госэкоинспекции в чрезвычайно сложные времена.