Об этом он рассказал на своем канале.

«Топ-новость – это отравление жены главы военной разведки Украины Кирилла Буданова Марианны Будановой, но уже появляется информация, что были отравлены также работники, экс-работники ГУР и высокопоставленные представители ГУР, которые занимались направлением работы по россии», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, этому направлению сейчас уделяется максимальное внимание, потому что против врага нужно направлять все усилия, и этим направлением занимаются важные люди. Как отметил Александр Мусиенко, именно поэтому это отравление нужно расценивать как покушение.

«Это личная месть главе украинской военной разведки Кириллу Буданову, у которого в хорошем смысле такой авантюрный, правильный характер с точки зрения проведения операций, с точки зрения планирования их, с точки зрения реализации, которые имеют громкий такой эффект», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, Людмила Хомутовская рассказала, кто отравил жену Буданова: «Чтобы каким-то образом…».

Также Politeka сообщала, что используют странную приманку: оккупанты атакуют ВСУ по новой тактике, какая ситуация на передовой.