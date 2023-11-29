Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что российские спецслужбы используют все возможные яды и способы их применения.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это классика российских спецслужб, они, к сожалению, очень неплохо продвинулись в плане отравляющих веществ. Почему путин сидит за 12-метровым столом? Потому что на сегодняшний день существуют такие яды, что вам даже не обязательно подходить близко к человеку, то есть направлена невидимая струя газа, и через какое-то время человеку становится плохо», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, все приемы, которые мы видели во всяких фильмах про шпионов, на самом деле существуют, и российские спецслужбы активно этим пользуются. Например, как отметил Борис Тизенгаузен, КГБ устранила одного из болгарских оппозиционеров с помощью микрокапсулы, введенной под кожу.

«И потом человек через какое-то время умер, а капсула была обнаружена только на вскрытии. То есть линейка ядов колоссальная», - заявил Борис Тизенгаузен.

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