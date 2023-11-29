Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что за блокаду перевозчиков на границе Украина должна подать на Польшу в европейский суд, подсчитав все убытки.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, сегодняшние требования польских перевозчиков просто неадекватны, когда есть нормальная очередь, они хотят, чтобы их машины пропускали вне ее. Поэтому, констатирует он, в этой ситуации Украина должна отработать на 5+, следует подсчитать все убытки и обратиться в европейский суд, необходимо начинать судебный процесс.

«Я уверен на 99%, что мы этот суд выиграем. И я считаю, что обязательно Польша должна заплатить нам деньги. Если российская федерация выплатила нам около 4 миллиардов долларов за «Нафтогаз», то я вас могу заверить, что Польша также заплатит все эти деньги, она никуда не денется», - утверждает Георгий Биркадзе.

Также эксперт считает, что вопрос с блокадой на границе решится в ближайшее время. Где-то через 2-3 недели, потому что в декабре состоится саммит по вступлению Украины в ЕС, а в Польше сформируют новое правительство.

«Они могли это решить без проблем, без вопросов, но они этого не делают. Я считаю, что в нормальной стране нужно не бить кого-то, убивать, стрелять, а нужно обращаться в суд, и таким образом двигаться», - добавляет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, какие проблемы сегодня у нас с электроэнергией и можно ли поднимать тарифы.

Также Politeka писала о том, что 24 ноября в Киеве прошел второй круглый стол из серии мероприятий «Путь к Победе», где эксперты рассказали, как объединить украинское общество.