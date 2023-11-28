Политический аналитик Тарас Загородний прокомментировал слова Данилова в интервью The Times о том, что рф активизировала сеть шпионов в Украине, в частности, в СБУ.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Не знаю, откуда такие заявления, по-моему, СБУ показала свою способность бороться с колаборантами, по крайней мере там 66% доверия», - отмечает Тарас Загородний.

К тому же, добавляет гость программы, там есть боевая часть, которая воюет на фронте, СБУ организовывает атаки на черноморский флот рф, идет контрразведывательная деятельность, ловят попов и корректировщиков.

Поэтому, убежден он, здесь нечего говорить о какой-то 5-ой колонне, заявление не так поняли. К тому же, добавляет аналитик, если уже и говорить о тех, кто вбивает клин между военными и политиками, кто работает на врага, так это, например, Марьяна Безуглая и другие, вот это 5-ая колонна, а не в СБУ.

«Возможно, раньше так было (ред. – сеть агентов рф), но пришел новый боевой генерал Малюк. Вот это боевой человек, который Гостомелем занимался, лично в том числе там присутствовал в начале широкомасштабного вторжения», - заключает Тарас Загородний.

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