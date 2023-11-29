Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что не просто так шторм уничтожил оборонительные рубежи россиян в Крыму, это знак, что пора убираться, но сейчас ВСУ этим трудно воспользоваться из-за непогоды.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это знак для них отрицательный. Почему они это вообще начали строить сначала? Потому что россия очень опасалась возможной высадки десанта. Многие смеялись над этим, но это была реальная мотивация, почему оккупанты начали это делать», - отмечает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет эксперт, эти сооружения оккупанты строили именно в районе Евпатории, потому что еще во времена Крымской войны в 50-х годах 19 века там были высадки десантов британцев и французов. То есть, констатирует он, это у россиян такие исторические фантомные боли сейчас.

«Но видно, что они очень сильно опасались таких возможных действий и строили эти защитные сооружения. Видно, что даже природа против них, она четко демонстрирует, что никакие защитные сооружения им не помогли бы и не помогут в будущем, когда будут выполняться действия по деоккупации Крыма», - объясняет Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует он, сейчас этим воспользоваться нам трудно, потому что погодные условия не способствуют передвижению на катерах или применению наших знаменитых надводных дронов, в Черном море чрезвычайно мощный шторм. Но все же, отмечает эксперт, непогода уже во многом поспособствовала, потому что уничтожила оборонительные позиции врага, это тоже хорошо.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что на Мелитопольском направлении враг не может использовать тяжелую технику из-за заминированных территорий.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что ГУР готовит Крымский мост.