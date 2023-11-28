Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В Верховной Раде Украины предлагается урегулировать рынок эзотерических услуг. Что это значит? Автор законопроекта вполне серьезно пишет, что добродетельные эзотерики не защищены в своей деятельности, потому что сегодня практически каждый может назвать себя провидцем, не имея соответствующих знаний и опыта, обманывать людей и зарабатывать на этом», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, народные депутаты предлагают создать реестр эзотериков: если астролог или таролог будет в этом реестре, то он автоматически считается порядочным. Как отметил Эдуард Глеза, остается только вопрос, кто и как это будет проверять.

«Еще один интересный момент – это текст пояснительной записки. Зацитирую: «В настоящее время в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни. Вы серьезно? Неотъемлемая часть нашей жизни – это война, донаты, обеспечение армии и борьба за нашу независимость», - заявил Эдуард Глеза.

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