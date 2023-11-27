Бывший агент КГБ Сергей Жирнов объяснил, что пригожина, по сути, убили за то, что он открыл правду, что путин как король или президент рф голый, а за него никто даже и не заступился.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Вообще все, что говорит путин, меня мало интересует содержательно, потому что мало ли что он говорил. В выступлении он говорил, что у римлян во время Римской империи были пушки. От такого человека что дальше слушать? Ахинею, которую он несет», - отмечает Сергей Жирнов.

В общем, констатирует гость программы, все, что несет путин, это никому не интересно, потому что он не является президентом рф. К тому же, добавляет он, даже такой маленький человек, как кадыров, тролит откровенно путина и говорит, чтобы он приехал в чечню и уже тогда ему что-то рассказывал и указывал.

«В общем, то, что говорит путин – это очень условная вещь, потому что он давно уже ничего не решает, кстати, как президент рф, и президентом не является. За это и убили, кстати, пригожина, он показал это всему миру», - заявляет Сергей Жирнов.

Как он объясняет, пригожин был тем самым мальчиком, который сказал, что король голый. Но в сказке, отмечает гость программы, после слов мальчика все увидели правду, а в случае с путиным все почему-то продолжают ходить за голым королем и делать вид, что все нормально, хоть никто и не заступился, а как результат – мальчика убили в самолете.

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