Аналитик Института будущего Игорь Тышкевич объяснил, что ни одна из башен кремля не сможет самостоятельно удерживать всю полноту власти, поэтому они будут договариваться, кто будет новым путиным.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет гость программы, по состоянию на сегодня, если с путиным что-то случится, то башни кремля будут пытаться повторить этот же кейс. То есть, объясняет он, башням кремля нужен будет достаточно слабый человек на посту президента, который выполнял бы роль даже не арбитра, а просто посредника между различными группами.

«И вот тут как раз-таки и сильная сторона, и угроза для этих групп деконструкции россии. То есть на первом этапе будет попытка выбрать путина 2, потому что путина окружение ельцина тоже ставило как человека, который может быть управляемым. И на начальном этапе эти группы попытаются сделать как раз-таки управляемого человека», - рассказывает Игорь Тышкевич.

К тому же, добавляет эксперт, на самом деле тут достаточно большое количество потенциальных претендентов. В частности, отмечает он, это может быть кириенко, мантуров, мишустин, персон для выбора хватает.

«Вопрос просто в том, насколько башни кремля между собой договорятся, потому что ресурсов для того, чтобы самостоятельно удерживать всю полноту власти ни у одной из башен нет. То есть им придется договариваться хотя бы на двоих», - утверждает Игорь Тышкевич.

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