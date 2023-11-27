Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
Как объясняет гость программы, по состоянию на сегодня, если с путиным что-то случится, то башни кремля будут пытаться повторить этот же кейс. То есть, объясняет он, башням кремля нужен будет достаточно слабый человек на посту президента, который выполнял бы роль даже не арбитра, а просто посредника между различными группами.
«И вот тут как раз-таки и сильная сторона, и угроза для этих групп деконструкции россии. То есть на первом этапе будет попытка выбрать путина 2, потому что путина окружение ельцина тоже ставило как человека, который может быть управляемым. И на начальном этапе эти группы попытаются сделать как раз-таки управляемого человека», - рассказывает Игорь Тышкевич.
К тому же, добавляет эксперт, на самом деле тут достаточно большое количество потенциальных претендентов. В частности, отмечает он, это может быть кириенко, мантуров, мишустин, персон для выбора хватает.
«Вопрос просто в том, насколько башни кремля между собой договорятся, потому что ресурсов для того, чтобы самостоятельно удерживать всю полноту власти ни у одной из башен нет. То есть им придется договариваться хотя бы на двоих», - утверждает Игорь Тышкевич.
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