Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что россия все больше и больше становится зависимой от Китая, а это значит дешевую нефть и расчеты в юанях.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, россия в этом году нарастила экспорт из Китая совершенно фантастическим образом. В частности, рассказывает он, с начала 2023 года Китай экспортировал в россию товаров почти на 90 миллиардом долларов, то есть за год все это дело превысит 100 миллиардом долларов.

«Это в полтора раза больше, чем в 2022 году: тогда было 59 миллиардов, сейчас – 90. Китайская народная республика стала крупнейшим торговым партнером россии. Оборудования поставили из Китая в россию на 34 миллиарда долларов, это рост на 43% по сравнению с прошлым годом», - добавляет Михаил Шейтельман.

По его словам, эта новость к тому, что россия наконец-то становится полностью зависима от Китая, и это очень на самом деле хорошо. Во-первых, объясняет политтехнолог, россияне лишились настоящих западных технологий, то есть, когда вводятся санкции против Китая, его ограничивают в доступе к технологиям, то и россияне точно так же ограничены в доступе к этим технологиям, ведь они теперь все покупают в Китае.

«Второе – Китай может обдирать теперь как липку эту российскую федерацию, назначая любые цены. Торговля идет за все это в юанях, соответственно, Китай скажет: «Нет, извините, вам получить наши юани теперь будет очень сложно, поэтому сдавайте нефть нам дешево, мы вам отсыпим немного юаней, и вы получите остатки оборудования». То, что россия вот так полностью стала провинцией Китая, полностью зависима от Китая, это точно для нас позитивная новость», - объясняет Михаил Шейтельман.

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