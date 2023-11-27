Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что теперь украинские подстанции будут защищать особые пулеметы, способные противодействовать шахедам.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, то, что сегодня происходит с электроснабжением, очень важна тема. Как он рассказывает, Украина провела огромную работу по созданию защитных сооружений из габионов для подстанций «Укрэнерго» от атаки шахедов, которые россияне постоянно запускают по нам.

«Если туда прилетит шахед, то трансформаторная подстанция повреждена не будет. Это первая хорошая новость. Первая защита подстанции сделана на все 100%, и на 65-75% сделана вторая защита», - отмечает Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, здесь нужно поблагодарить министра иностранных дел Украины Алексея Кулебу, который сегодня работает над тем, чтобы обеспечить нас для этих нужд и техникой, и машинами в количестве от 100 до 150 машин в каждой области.

«Группы, бригады будут работать на пикапах, на которых будут установлены пулеметы, а это очень особые пулеметы, которые используются против шахедов. На территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Одесской областей будет по 150 машин в каждой», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что нет смысла вводить санкции против отдельных российских заводов, они это обходят, нужно уничтожить источник производственных возможностей.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова прокомментировала ситуацию с блокадой польских перевозчиков.