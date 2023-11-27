Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

«Ищем счастье по странам, векам, а оно везде и всегда с нами; как рыба в воде, так и мы в нем, и оно у нас ищет нас самих. Нет его нигде от того, что оно везде. Оно сродни солнечному сиянию - отклони только вход в душу свою».

Григорий СКОВОРОДА

Как известно, ЮНЕСКО объявила 2022 год – годом нашего Григория СКОВОРОДЫ. (3 декабря 2022 года БОЛЬШОМУ УКРАИНЦУ исполнилось бы 300 лет).

Когда ВЕСЬ МИР знакомился с жизнью и творчеством Григория Савича, русская орда убийц, варваров и мародеров 6 мая 2022 года разбомбила здание музея в Сковородиновке Харьковской области, где он прожил свои последние годы и где завещал себя похоронить.

С тех пор коллектив Музея и общественность всячески пытается сохранить знаменитое место мирового и национального историко-культурного наследия. Наша команда Фонда "Родная страна" уже дважды с меценатской и гуманитарной миссией посещала Сковородиновку, а наш проект "Украинский ежегодник" перечисляет Музею часть средств от продажи своих "СКОВОРОДИНОВСКИХ ежегодников".

Вот и сейчас, когда коллектив Музея Григория Сковороды, накануне 301-летия со дня рождения украинского мыслителя, организовал сбор 3 миллионов гривен ради консервации и спасения здания, которое в свое время приютило выдающегося странствующего философа, «Украинский ежегодник» снова финансово поддержал эту инициативу. Ибо мы – НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ СКОВОРОДЫ!

Попутно призываем и Вас присоединиться к акции «301 НАСТОЯЩЕЕ ВТОРОЕ СКОВОРОДЫ» и поддержать ее финансово.

Информируем также, что и сейчас Вы можете заказать «Украинский ежегодник: Григорий Сковорода» и другие издания на фейсбук-странице «Украинский ежегодник».

И не забываем, что без нашей световоззренческой победы не будет и великой победы Украины!🇺🇦