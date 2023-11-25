С 17 по 23 ноября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 85 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 192 протокола об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 42 279 грн. В Государственный бюджет взыскано 40 тыс. 103 грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 5 млн 94 тыс. 311 грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 5 млн 11 тыс. 301 грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 929 тыс. 127 грн.

Наиболее резонансными за нарушением требований природоохранного законодательства стали Киевская и Кировоградская области.



Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ООО «УЗИН-АГРОИНВЕСТ» на сумму 3 млн 691 тыс. 480 грн. за ущерб причиненный государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при отсутствии разрешительных документов (разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками).

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия гражданам на сумму 662 тыс. 762 грн. за осуществление отлова ценных видов водных биоресурсов в пруду возле с. Береславка на территории Кетрисановского сельского совета Кропивницкого района Кировоградской области с помощью запрещенных орудий лова. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №3 (г. Бобринец) КРУП ГУНП в Кировоградской области.