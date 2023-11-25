Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что приход правых сил к власти в Европе может привести к кризису.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Ящик Пандоры открыт, тенденции в мире на лицо: вот этот возможный приход в ряде государств правых к власти накануне глобальных изменений и формирования нового мирового порядка с участием новых двух блоков», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, сейчас прослеживается тенденция прихода к власти правых сил, и это может привести к миграционному кризису в первую очередь. Как отметил Дмитрий Спивак, также нас тогда может ожидать системный политический кризис в Европейском союзе.

«В Европе в 2024 году череда выборов, и там очень повышают свои социологические показатели тоже представители правых. Это касается и Германии, и Франции, и Испании, и Италии. Ну Словакию мы уже видим, Фицо пришел к власти, и это только начало в Европе», - заявил Дмитрий Спивак.

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