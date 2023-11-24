Аэропорт Львова, закрытый в 2022 году из-за войны, может возобновить работу в 2024 году.



Мэр Львова Андрей Садовый выразил надежду, что в 2024 году у города будет авиасообщение с миром.

Он рассказал, что несколько месяцев назад представители израильской службы безопасности приезжали во Львов для изучения возможности открытия аэропорта.

После анализа ситуации израильские эксперты пришли к выводу, что авиасообщение необходимо восстановить как можно скорее.

«Мы упускаем очень много возможностей, если не восстановим авиасообщение в 2024 году, — заявил Садовый. – Мы можем вообще его потерять».

Израиль – хороший пример того, как можно обеспечить безопасность полетов в военное время. Аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве расположен в 30 километрах от безопасной зоны, а время подлета к нему составляет всего три-четыре минуты.

“В Израиле подобная ситуация во Львове. Поскольку у Тель-Авива есть 30 километров до безопасной зоны — до моря. Также у Львова есть 30 километров до безопасной зоны — границы с ЕС. Время подлета составляет всего три-четыре минуты», - отметил мэр на примере Израиля.

Садовый заверил, что у украинских военных достаточный опыт и ресурсы для обеспечения безопасности авиаперевозок.

«Военные знают, как это сделать. У Израиля была подобная практика и готов поделиться опытом», — сказал мэр Львова.



Посол Турецкой Республики в Украине Мустафа Левент Бильген готов лоббировать возможность открытия Львовского аэропорта при условии, что противовоздушная оборона получит достаточное усиление для его безопасного функционирование



Об этом он сообщил во время встречи с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

Аэропорт Львова является вторым по величине аэропортом в Украине. Он расположен в 6 километрах от центра города.