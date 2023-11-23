Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«К сожалению, это правда, потому что уровень пестицидов превышает все допустимые показатели более чем в 30 раз», - заявил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, эта партия мандаринов из Египта опасна для здоровья из-за огромного содержания пестицида диметоата. Как отметил Эдуард Глеза, этот пестицид используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми, и он очень ядовит.

«Например, через полчаса после введения токсических доз подопытным мышам у них развивается тремор и наступает кома. У человека же при употреблении диметоата могут наблюдаться диарея, тошнота, потливость, размытость зрения и затрудненное дыхание», - заявил Эдуард Глеза.

Ранее Politeka писала, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: пять шагов, о которых нужно знать.

Также Politeka сообщала о ценах на продукты в Украине зимой: эксперты дали прогноз, что будет дороже всего.





