Военный Святослав Дубина сообщил, что путин готовился в 2014 году к оккупации украинских территорий.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Майданом 2004 года пытались воспользоваться россия и путин. Он пытался заставить тогдашнего президента оказать физическое давление, разогнать Майдан, они даже высылали свою готовую ФСБшную спецгруппу. Кучма не пошел на эти шаги и не довел до крови», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, в 2014 году, когда Янукович изменил курс Украины, вызвав тем самым массовые протесты, путин тоже не оставлял попыток максимально воспользоваться ситуацией. Как отметил Святослав Дубина, тогда россия благодаря действиям Януковича, который пошел в разрез с волей народа и повлек за собой Майдан, смогла осуществить желаемое и оккупировала украинские территории.

«Россия захватила Крым именно тогда, когда Янукович сбежал и была «заминка» во власти. Путин этим воспользовался, конечно, он готовился», - заявил Святослав Дубина.

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