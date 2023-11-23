В рамках расследования информагентства Guildhall установлено, что польские перевозчики, заблокировавшие пункты пропуска на польско-украинской границе, требующие «справедливой конкуренции», взаимодействуют с лицами, имеющими связи с Российской Федерацией. Российское влияние установлено также и в рамках аналогичных мероприятий в Словакии.





Так, официальным организатором блокирования границы Польши с Украиной выступает польский гражданин Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport. Рафал Маклер является представителем ячейки пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве, имеющей тесные связи с Россией. В частности, лидер партии Януш Корвин-Микке, выступал с призывами о признании оккупации Крыма и сам посещал аннексированный полуостров в 2015 году, где встречался с руководителем российской оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым.





«Конфедерация свободы и независимости» связанна с другой польской правой организацией «Всепольская молодежь», имеющей давние связи с Русским имперским движением, среди прочего, занимавшимся вербовкой террористов для группировок «ДНР» и «ЛНР». Лидер списка «Конфедерации свободы и независимости» во время избирательной кампании в Польский Сейм 2023 года Зиемовит Пшебитковский — бывший лидер движения «Всепольская молодежь».

«Конфедерация свободы и независимости» и «Всепольская молодежь» проводят совместные мероприятия.

Текущая акция на польско-украинской границе, не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, которые имеют признаки российских активных мероприятий. С началом российского вторжения в Украину, Rafał Mekler Transport и целый ряд других польских компаний, участников текущих протестов, в частности, Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA и PEO-TRANS неоднократно проводили акции с требованиями отмены антироссийских санкций.

Политическое влияние на мероприятия в Польше заслуживает отдельного внимания. 16 ноября на польском пункте пропуска «Корчова» прошла встреча организаторов акции с сооснователем упомянутой выше, связанной с РФ партии «Конфедерация свободы и независимости» и лидером «Конфедерации польской короны» Гжегожем Брауном.

С началом вторжения РФ в Украину, Гжегош Браун был единственным депутатом Сейма Польши, который проголосовал против резолюции с осуждением Польши, принятой после раскрытия событий в Буче. Системно занимает позицию против присутствия украинских мигрантов в Польше и является автором слогана «остановим украинизацию Польши».

В 2018 году Гжегош Браун провел в Москве встречу с журналистом издания «Россия Сегодня» Леонидом Свиридовым, который был депортирован из Польши за шпионаж в пользу России.

Как и «Конфедерация свободы и независимости» Гжегош Браун принимает личное участие в мероприятиях с отмеченной выше организацией «Всепольская молодежь». Эта организация также имеет связи с военинизованной праворадикальной группировкой Задружный круг (польск. Zadrużny Krąg — Dywizja Słowiańska), который сотрудничает с неонацистской группировкой «Русов», воюющей в настоящее время воюет в рядах российской армии.

Другой участник акции на польско-украинской границе, владелец упомянутой выше компании PEO-Trans, гражданин республики Беларусь — Гордеюк Виктор Степанович. Анализ страниц Гордеюка в социальных сетях позволяет установить, что последний проходит обучение в одном из высших военных учебных заведений Беларуси. Родной брат Виктора Гордеюка Гордеюк Андрей Степанович проходит службу в 38 отдельной десантно-штурмовой бригаде армии Беларуси.

Организаторами же акции в Словакии выступили представители общественной организации «Союз автоперевозчиков Словакии» (UNAS). Поддержала акцию антиевропейская праворадикальная партия «Наша Словакия», выступающая за «восстановление дружеских связей» с Россией, лидер которой, словацкий политик Мариан Котлеба, в 2014 году написал письмо бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, где сравнила Революцию Достоинства с терроризмом.

Напомним, на польско-украинской и словацко-украинской границах перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска требуя возвращения системы выдачи разрешений украинцам для работы в ЕС, вопреки тому, что Европейская комиссия уже заявила, что выполнение таких требований не является юридически возможным.