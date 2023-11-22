С усилением боевых действий на левобережной Херсонщине российские оккупационные силы пытаются вывозить из региона ценные вещи и свою документацию, рассказал Радио Свобода «Новости Приазовья» председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

«Ценные вещи, вывезти пытаются документацию, которую они там заводили во время оккупации. Где-то была команда на ротацию, где-то была команда на выезд и коллаборантов – тех, кто поддерживал оккупационные власти. Поэтому, знаете, ситуация там так возбуждена, она находится в такой взрывоопасной фазе», – сказал он.

По словам Самойленко, гуманитарная ситуация на оккупированной части области – «страшная». В первую очередь из-за высоких цен на продукты. Кроме того, по его словам, российские войска уничтожают Левобережье обстрелами, пытаясь обвинить в этом ВСУ.

«Но могу заверить, что сознание наших людей достаточно высоко и на эти вещи никто не ведется. Но, к сожалению, действительно сегодня мы знаем, что все населенные пункты, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, просто врагом разрушаются, уничтожаются, дома сносятся под основу», – добавил председатель облсовета.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части южных территорий Украины, редакция не может независимо проверить озвученные показания.

Вооруженные силы Украины в октябре-ноябре 2022 года освободили всю правобережную часть Херсонской области, включая областной центр. Левобережная часть области остается в оккупации.



Генеральный штаб ВСУ на прошлой неделе проинформировал, что Силы обороны провели «серию успешных действий» на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

По данным украинских военных, речь идет о диверсионных, рейдовых и разведывательных действиях, выявлении путей поставки боеприпасов войсками РФ, разведке мест расположения личного состава и техники.

Разведка Великобритании 18 ноября сообщила, что за последнюю неделю наиболее интенсивные наземные бои развернулись на трех участках, в том числе на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм.