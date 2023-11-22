Экс-депутатка Госдумы рф Мария Максакова объяснила, что демократы, хоть и сочувствуют Украине, но не слишком требуют поставок оружия, возможно, в этом вопросе более активными будут республиканцы.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди» в интервью Валерию Савчуку.

Как отмечает гостья программы, демократы в большинстве хотят, конечно, помочь Украине в войне против россии, если посмотреть в процентном соотношении по этому вопросу, то, возможно, демократов будет больше, чем республиканцев, но есть одно «но».

«Ни в американской, ни в какой-либо другой политики я не участвую. Но, тем не менее, я понимаю, что республиканцы сегодня гораздо активнее. Это слабое звено в политике Байдена», - объясняет Мария Максакова.

По словам экс-депутатки, демократы в основном сочувствуют, понимают, стараются, голосуют при возможности, но нельзя сказать, что демократы стали конкретно требовать и спрашивать, почему оружие до сих пор не дали, как это делал Митч Макконнелл, Кевин Маккарти и, надеемся, будет делать новый спикер палаты представителей, который скорее всего продолжит эту линию.

«Я все предлагаю: «Давайте сорвем этот замок амбарный с петель!». Там на консервации десятки тысяч единиц техники, которые вообще когда и где могут быть применены? Не зря ли налогоплательщики прежних лет их создавали?», - спрашивает Мария Максакова.

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