Экс-депутатка Госдумы рф Мария Максакова сообщила, что на самом деле даже не принимала участие в голосовании за аннексию Крыма, поскольку в то время была в Таиланде.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди» в интервью Валерию Савчуку.

«В момент, когда они стали готовить эту аннексию, я схватила детей и улетела в Таиланд. Но я-то думала, что приеду и скажу: «Меня не было, кто это здесь вообще сделал и как?». То есть вот мой паспорт, вот отметки. Как это вообще?», - рассказывает Мария Максакова.

По словам гостьи программы, что касается «Единой россии», то карточки не хранятся у депутата, их забирает ответственный и все, за 5 лет своей каденции она даже в руках ее не держала. А если бы попробовала ее похитить, добавляет она, то вряд ли бы смогла пересечь границу. Кроме того, рассказывает экс-депутатка, в этот периода аннексии Крыма она постоянно подтверждала свое пребывание в Таиланде фотографиями на Фейсбуке.

А что касается голосования в Госдуме, объясняет она, то там не все так просто: вы можете отозвать ваш голос, если вы не согласны, только в тот день, когда это голосование идет, а по возвращению вы уже ничего не можете сделать. Разве что, добавляет гостя программы, можно через суд попробовать что-то сделать, но в россии же право вообще игнорируют.

«Если уже говорить о Википедии, я, правда, в последний раз свою статью читала, может, пару лет назад, она же не меняется особо, но там написано, что находилась не только за пределами парламента, но и россии», - подчеркивает Мария Максакова.

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