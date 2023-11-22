Политический психолог Олег Хомяк рассказал, что в каждом нашем действии главным есть намерение, если оно злое, это будет плохой поступок, грех, даже если он выглядит как благо.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Добро и зло – это тема этики, и она имеет смысл, когда у тебя есть высшее начало. Если у тебя высшего начала нету, этики не может быть. Этика – это описание принципа движения к этому высшему началу или воплощение его. Весь смысл этики в этом», - отмечает Олег Хомяк.

Поэтому, констатирует он, добрым, благим является все то, что несет в себе эту энергию единства, любви, а злым все те, что разрушает ее. То есть, объясняет эксперт, любое действие, которое я сделаю из этого состояния единства, будет благое, а из другого состояния, например, жадности, будет грех.

Попутно он отмечает, что это не христианский вариант, когда есть список грехов и добродетелей, это скорее по логике и по факту в разных религиях, в разных системах. Тем не менее, констатирует эксперт, людям надо задавать некоторые критерии, что вот нельзя убивать, грабить, этому следуй и не наделаешь глупостей, а вот возлюби, дари – это будет что-то хорошее.

«А логика простая. Даже если я с тобой возмущенно ругаюсь о чем-то, но при этом я нахожусь в добром, благом намерении, это не будет греховным действием. А если я кому-то подаю милостыню, но из состояния гордыни, что вот на, нищий, это грех. А по форме это выглядит так, как будто соответствует заповеди, что надо ближним помогать», - объясняет Олег Хомяк.

Как сообщала Politeka, Стефан заявил, что у нас уже почти 2 года идет отработка кармы на нашей территории.

Также Politeka писала о том, что Хомяк рассказал, нирвана – это природа нашего ума, мы так устроены.