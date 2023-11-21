Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что на границе с Польшей происходит бред, от наших перевозчиков нет права ничего требовать, они работают по европейскому законодательству.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как рассказывает эксперт, речь идет о том, что одна мощная транспортная компания в Польше решила, что наши перевозчики, возящие груз в Европу, делают это за небольшие деньги, то есть демпингуют цену. Потому, продолжает он, в Польше решили накинуть нам за это налог.

«Но до 2024 года нам позволено торговать с Европой. У нас есть стандарты точно такие же, как в Европе, то есть они действуют сейчас. Действительно в Польше цены выше на перевозку, и они считают, что надо, чтобы мы платили налог в бюджет им. Они считают, что мы просаживаем рынок, допустим», - отмечает Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт напоминает, что уже была между Украиной и Польшей конфликтная ситуация с зерном, тогда были виноваты мы и он это признавал. Но то, что сейчас говорят в Польше, подчеркивает эксперт, что мы должны еще что-то платить, это уже просто бред. Как он напоминает, есть европейские законы, мы к ним подстроились, получили лицензии на перевозку, выполнили все условия, поэтому претензий быть нет.

«Сегодня каким образом мы должны платить больше? Тогда у меня предложение: пусть поляки платят в Германии. Почему они так не желают? Тогда у меня вопрос, а зачем так поступать? У меня такое чувство, что они обнаглели. Я очень поддерживаю поляков, действительно они нам помогали, но в последнее время у меня другое чувство. Они что, выполняют вообще задачи россиян?», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что беларусь ворует украинских детей, поэтому пришло время трибунала и для лукашенко.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как россияне хотят лишить Украину денег и оружия.