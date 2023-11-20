На этой неделе Государственная экологическая инспекция Украины предоставляет обновленную инфографику, которая детализирует огромный ущерб, причиненный природе в результате вооруженной агрессии российской федерации. Эти цифры выходят за пределы обычной статистики, раскрывая масштабы разрушительного влияния военных действий на нашу окружающую среду.

В инфографике отражен широкий спектр проблем: массовое уничтожение лесов, загрязнение водных ресурсов и засорение почв. Эти цифры становятся голосом экосистем, теперь повествующих собственную трагическую историю войны и экологической катастрофы.

Оставаясь осознанными об этих убытках, мы должны совместно работать для восстановления природных ресурсов и установления устойчивого будущего.