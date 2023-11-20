Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что россияне сейчас не только готовят нам третий Майдан, но и работают над тем, что сменить власть в Европе на пророссийскую.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Это может быть правдой. Если мы посмотрим, что происходило в 2004 году, то очень хорошо помним, как ошибка природы (ред. – Янукович) делал все, чтобы захватить власть. И мы помним, как украинское общество вышло и сказало «нет». После этого они (ред. – россияне) делали другой захват нашей страны, захватили, к сожалению, Крым, Донбасс, и это было в 2014 году. Потому я считаю, что прошло 10 лет, это будет третья попытка. Я думаю, что ничего не будет, но попытки будут», – отмечает Георгий Биркадзе.

К тому же, отмечает эксперт, сегодня россия, являющаяся страной-террористом, зарабатывает безумные деньги, в частности, с начала полномасштабной войны они заработали 550 миллиардов долларов. По его словам, в 2022 году агрессор получил 384 миллиарда долларов, а в этом году это будет еще 400 миллиардов долларов.

Как объясняет эксперт, эти деньги россияне вкладывают в Европу, чтобы там существовали и развивались пророссийские партии, например, как в Словакии или Венгрии, а сейчас речь идет уже и о Франции, Испании, Германии, США. То есть, констатирует он, россияне вкладывают деньги, чтобы дестабилизировать ситуацию.

«Они понимают, что сегодня победить (ред. – в войне) с Украиной можно только одним образом – это чтобы нам не давали оружия, не давали финансирование. А чтобы не было финансирования и оружия, что нужно? Сменить власть, политику, и все закончится. Вот и все», – объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Малкина пояснила, что большое обновление ВР двух последних созывов – это позитив и шанс на развитие, но ухудшилась компетентность.

Также Politeka писала, что Биркадзе рассказал, как Украина закроет дефицит бюджета.