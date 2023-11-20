С 10 по 16 ноября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 116 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 219 протоколов об административных правонарушениях.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 52 989 гривен. В Государственный бюджет взыскано 71 тыс. 230 гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 119 млн 164 тыс. 537 гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 2 млн. 979 тыс. 223 гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 314 тыс. 512 гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Волынская, Николаевская, Одесская, Тернопольская и Харьковская области.

Инспекцией в Волынской области произведен расчет убытков на сумму 86 млн 191 тыс. 581 грн. за самовольную добычу, неустановленными лицами, полезных ископаемых местного значения (песка) на территории Дубовской сельской общины Ковельского района. Материалы направлены в ГУНП в Волынской области. Проведен расчет ущерба на сумму 23 млн 164 тыс. 849 грн. за самовольную добычу, неустановленными лицами, полезных ископаемых местного значения (песка) на территории Люблинецкого сельского совета, за пределами села Мощена, Ковельского района. Материалы направлены в ГУНП в Волынской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на общую сумму 1 млн 689 тыс. 661 грн. за вред причиненный, неустановленными лицами, вследствие уничтожения деревьев породы «акация», и засорение земельного участка строительными материалами и строительными отходами на территории парка-памятки садово-паркового искусства местного значения «Парк Победы» г. Николаев. Материалы направлены в ОП №1 Николаевского РУ ГУНП в Николаевской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 292 тыс. 884 грн. за осуществление отлова рыбы, гражданами, без разрешительных документов на специальное использование водных биоресурсов, в озере Кугурлуй, причал № 16а, с. Новосельское, Измаильского района. Материалы о совершении правонарушения направлены в Измаильский горрайонный суд Одесской области. Проведен расчет ущерба на сумму 703 тыс. 936 грн. за осуществление отлова водных биоресурсов, гражданином, в Днестровском лимане, в районе гаражного кооператива «Вираж – 11», пгт Затока, Каролино-Бугазской ТГ, Белгород-Днестровского района, запрещенными для любительской и спортивной ловли орудиями. Материалы о совершении правонарушения направлены в Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области.

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 986 тыс. 182 грн. за незаконную порубку 43 деревьев породы «тополь», вдоль автомобильной дороги местного значения Тернополь-Жванец-Скоринцы на территории Гусятинского поселкового совета Чортковского района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №3 (пгт. Гусятин) Чертковского РПП ГУНП в Тернопольской области.

Инспекцией в Харьковской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Изюмскому коммунальному производственному водопроводно-канализационному предприятию на сумму 2 млн 199 тыс. 654 грн. за самовольное использование недрами (подземными водами), а именно забор воды из артскважин, без специального разрешения на использование недрами (подземными водами). Материалы направлены в Харьковскую областную прокуратуру.