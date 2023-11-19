Во Франции заговорили о военно-политическом сотрудничестве с Арменией. В частности, Париж планирует поставить в Ереван ракеты малой дальности, радарные установки и т.д., а также начать обучение по обмену между военными странами. Украинские медиа открыто называют это партнерство сотрудничеством с «хабом РФ», поскольку в Армении до сих пор находятся российские военные.

Об этом пишет политолог Светлана Кушнир на Цензоре.

Рупор умеренных республиканцев США The National Interest 16 ноября раскритиковал позицию Парижа: «Существует высокий риск того, что любая военная техника, поставляемая в ливанскую армию, попадет к Хизбалле или ее хозяину – Ирану. Франция проигнорировала этот риск, несмотря на постоянные ракетные обстрелы Хизбаллой севера Израиля».

Политика Макрона относительно нынешней эскалации арабо-израильского конфликта абсолютно противоречит генеральной линии США и Британии. В то время, как Вашингтон и Лондон выступают против прекращения огня в секторе Газа, поскольку «это будет выгодно только ХАМАСу». Париж 11 ноября в резкой форме призвал Израиль прекратить военные действия. Макрон назвал Еврейское государство «убийцей младенцев и женщин».

Политика Макрона вступает в конфронтацию с интересами США, а иногда и ЕС – не только в Израиле, но и на Южном Кавказе. Речь о военно-политическом сотрудничестве Франции с Арменией, власти которой публично признают военно-стратегическое партнерство с Ираном.

Париж приступил к подготовке выстраивания системы экспорта вооружений Армении. Авторитетное французское издание Le Monde, комментируя детали франко-армянского военного сотрудничества, анонсировало, что оно будет включать поставку неопределенного количества ракет Mistral малой дальности, поставку трех радаров GM200, предназначенных для обнаружения воздушных угроз на расстоянии до 250 км. Также отправку в Армению французских военнослужащих к началу 2024 года для подготовки ВС страны.

Украинские и европейские СМИ не раз предупреждали, что Армения играет роль большого хаба поставок в РФ санкционной продукции, а также является военно-логистической опорой российско-иранского альянса. Как и Украина, Израиль тоже опасается поставок французских вооружений в Армению. «Оружие из Франции, попав из Армении в Тегеран, будут там использоваться для модернизации оружия, которое поставляется ХАМАСу, Хизбалле и Исламскому джихаду». Однако предупреждения западных, израильских, и даже французских СМИ не побудили Париж отказаться от военных поставок в Ереван.

Противоречие особенно заметно на фоне того, что ЕС является посредником в урегулировании отношений Баку с Ереваном и способствует достижению мира на Южном Кавказе. Поставкой Армении вооружений Париж окончательно закрепил за собой статус одного из трех военно-политических покровителей Еревана – наравне с Москвой и Тегераном.