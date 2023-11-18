Астролог Розалия Романова заявила, что на самом деле все игроки на международной арене хотят получить от российско-украинской войны деньги, потому что война – это способ заработать.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что хочет получить Китай от войны в Украине? И что хотят США получить от войны в Украине?

Деньги, все на этом зарабатывают. Война – это место, где можно ловить рыбу в мутной воде, и это время, когда нужно зарабатывать. Понятно, что часть людей становится очень-очень бедными, и они готовы на все, чтобы выжить, а куда-то это благосостояние идет. И вот как раз оно идет к тем, кто умеет ловить эту рыбку. И те, и те хотят денег, но между собой они не договорятся.

Хорошо, что между ними карта Колесо Фортуны. Правда, сейчас она перевернута, то есть это то, что они не договорятся, но потом они все же будут договариваться. Я думаю, панды не пойдут в путешествие. Они будут договариваться, но это будет не быстро и гладко.

Что хочет Америка? Карта Справедливость в голове, карта Нового пути, нового мирового порядка пока перевернута. А у Китая здесь карта Авторитета, то есть на самом деле каждый из них хочет свой новый мировой порядок, только Америка хочет на своих условиях, Китай хочет на своих условиях.

Америка. Здесь есть карта Выбора, и как-то она больше имеет рычаги влияния пока. И вот она будет маневрировать, то туда, то сюда, как-нибудь она будет перетаскивать на свое. Китай пока не получит то, что он хочет, но будет ждать, перевернутые Башни, будет ждать.

Как сообщала Politeka, Стефан заявил, что у нас уже почти 2 года идет отработка кармы на нашей территории.

Также Politeka писала о том, что Атаманова предупредила, что оккупанты готовят ловушку на Запорожском направлении.