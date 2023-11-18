Об этом она рассказала в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко .

«Два состава парламента – 8-й созыв и 9-й созыв. Именно эти созывы, потому что они показательны именно с точки зрения обновления депутатского корпуса. Депутатский состав ВР 8-го созыва был обновлен на 2/3, 2/3 человек стали народными депутатами впервые, а к этому моменту состав парламента был более консервативен», – отмечает Анна Малкина .

А парламент 9-го созыва, добавляет она, обновлен еще больше. То есть, констатирует эксперт, более 2/3 депутатов – это люди, которые не имели никакого отношения к законодательной работе и опыту даже политической деятельности, управленческой деятельности даже на уровне самоуправления. Поэтому, подчеркивает политология, они получили депутатские мандаты и каждый избранник стал одним из 450 человек, которые сегодня законодательно определяют стратегию развития, решают сверхсложные задачи, с которыми Украина впервые за время независимости столкнулась, и тому подобное.

«Почему же, соответственно, запрос пошел на смену? Потому что надоела эта тотальная коррупция, люди, сидевшие там по 4 созыва, набивали деньгами карманы, а толку для людей не было никакого. Изменилась сейчас ситуация в последних двух созывах, но действительно ничего не изменилось, кроме того, что действительно ухудшилась компетентность. Из этого я делаю вывод, что возможно дело не в обновлении, а в институциональных серьезных вещах?», - рассуждает Алексей Буряченко .

По словам гости программы, здесь, прежде всего, возникает вопрос относительно уровня компетентности людей, потому что сегодня в политике много людей случайных, соответственно, есть и много соблазнов. А что касается проблемы с институциональными вещами, отмечает она, то это так, хотя есть разные точки зрения, но сами по себе изменения не плохие, ведь равновесие политической системы не дает развития, поэтому нужны обновления, трансформации, разрушения каких-то институтов. К тому же, добавляет она, недовольство качеством политики и политиков – сегодня общемировой тренд.

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https://youtu.be/n8vw3s08TiI





