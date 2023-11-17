Впервые на телевидении эксклюзивно покажут частные видеодневники Дениса Монастырского, которые охватывают период с первого дня полномасштабного вторжения и раскроют малоизвестные детали работы МВД и лично Монастырского в этот период.



В эту пятницу, 17 ноября, в 21:30 на "1+1 Украина" состоится премьера документального фильма "Дневник Монастырского". Это фильм-портрет посвященный бывшему министру внутренних дел Денису Монастырскому, погибшему в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.

«Это фильм-портрет министра внутренних дел Дениса Монастырского, погибшего в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года. Впервые будут показаны эксклюзивные частные видеодневники Дениса Монастырского, которые охватывают период с первого дня полномасштабного вторжения и раскроют малоизвестные детали работы МВД и лично Монастырского в этот период. В документальном фильме близкие и коллеги расскажут, каким был Денис Монастырский, какие решения он принимал и как они повлияли на ход событий российско-украинской войны», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в фильме зрители увидят интервью жены – Жанны Монастырской, мамы Аллы Монастырской, действующего министра МВД Игоря Клименко, а также эксклюзивный комментарий Президента Украины Владимира Зеленского.

Также в фильме сняты воспоминания эксруководителя Национальной гвардии Украины - Юрия Лебедя и заместителя командующего ВСУ Николая Балана, госсекретаря МВД - Инны Ящук, руководителя патронатной службы Монастырского - Евгения Мироненко и советницы по коммуникациям Монастырского - Леси Червинской.

Как сообщалось, 18 января в Броварах возле детского сада «Родничок» и жилой многоэтажки упал вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате чего вспыхнул пожар.

На борту вертолета находилось руководство Министерства внутренних дел Украины, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.





Денис Монастырский своим примером демонстрировал смену подходов новой власти к МВД: министр лично проводил в школе урок по безопасности дорожного движения или выступал за свободный оборот оружия в стране - вещь, немыслимая для правоохранителей старшего поколения.

А еще, вспоминал Монастырский в интервью Washington Post, именно он первым сообщил Зеленскому ночью 24 февраля о том, что российские войска массово вторгаются на территорию Украины.

Не пропустите премьеру документального фильма "Дневник Монастырского" 17 ноября в 21:30 на телеканале "1+1 Украина".