Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протоколы об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного, отказавших предоставить НАПК документы, которые могут подтвердить осуществление им правонарушения относительно конфликта интересов.

Об этом сообщает сайт НАПК .

После поступления в Агентство заявки о возможном конфликте интересов в действиях и.о. председателя КСУ, НАПК направило в суд запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов для подтверждения или опровержения информации. Однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

Как следствие НАПК внесло и.о. председателю КСУ Сергею Головатому обязательно к выполнению предписание, которое также было проигнорировано. Национальное агентство получило письмо от КСУ об обжаловании предписания в административном суде.

В настоящее время и.о. председателя КСУ направлено повторное предписание НАПК, а если он его не выполнит, суд может признать Головатого виновным в совершении коррупционного правонарушения, а сведения о нем будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь прокомментировал решение НАПК по конфликту интересов Головатого и текущее положение дел в КСУ.

«Считаю, что это решение НАПК является разумным и четко отвечающим действующему антикоррупционному законодательству. Если государство установило правила, касающиеся профилактики и предотвращения антикоррупционных преступлений, то представители высшего звена власти должны их соблюдать. Такие действия НАПК способствуют очищению власти от случайных людей, от людей, ранее уже привлеченных к ответственности за коррупцию в политической сфере. Грустно, что это произошло после многочисленных жалоб, которые касались разных нарушений судьи Конституционного Суда», - сказал юрист.

Юрист напомнил, что Украина была вынуждена изменить подходы к избранию судей КСУ под давлением ЕС. Также есть целый ряд решений ЕСПЧ по противоправному увольнению судей КСУ из-за быстросменной политической целесообразности. Можно констатировать частичную делегитимизацию текущего состава КСУ из-за того, что незаконно были уволены предыдущие судьи КСУ и ряд его руководителей. Это уже установлено, как ЕСПЧ, так и украинскими судами с одной стороны, а с другой есть сомнительный способ назначения новых судей, которых неизвестно куда деть при наличии фактов противоправного увольнения.

«Мы можем отличаться мнениями относительно порядка избрания судей КСУ, но мы не можем быть лояльны признакам коррупции в КСУ. Это вопрос даже не Головатого, а вопрос подхода к формированию и работе КСУ. Либо мы будем толерантны к этому, либо нет. КСУ может либо работать так, как требует Конституция и закон, либо зачем нам такой орган в таком виде», - отметил эксперт.

Владимир Богатырь считает, что Президент Владимир Зеленский как гарант Конституции должен отреагировать на решение НАПК и способствовать переизбранию члена «Венецианской комиссии» от Украины.

Юрист добавил, что судьи КСУ, которые были замечены в превышении своих расходов над доходами, должны уйти в отставку, как и сам и.о. Председателя Конституционного Суда.

Также, по его мнению, судьи КСУ должны немедленно созвать заседание и дать оценку действиям Головатого, в противном случае этот институт теряет смысл.

«Если сами судьи не дадут ему оценку, поскольку эта ответственность на Конституционном Суде Украины и орган конституционной юрисдикции решит этот вопрос самостоятельно, то позор такому Конституционному суду, который Украине вообще не нужен», - подчеркнул юрист.