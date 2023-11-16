По информации Национальной полиции Украины на попытке подкупа следственного полиции Киева разоблачен подрядчик, который фигурирует по делу о присвоении денег на ремонт бомбоубежищ.

Наши источники сообщают, что речь идет о бомбоубежищах КНУ имени Тараса Шевченко и Алексее Бабии, директоре ООО «Витабуд23», приближенном к руководству университета – ректоре Владимире Бугрове и проректоре Олеге Федевиче.

ООО «Витабуд23» основано всего 11 месяцев, получило подрядов уже на 17 млн ​​грн, единственным заказчиком был КНУ Шевченко.

Подрядчику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, предусматривающего наказание – до восьми лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали о хищении средств на ремонтах бомбоубежищ должностными лицами КНУ и открытии уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения".





