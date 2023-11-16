Столичный гражданский деятель и волонтер Андрей Андреев отремонтировал автомобиль для 204 батальона ТРО.

Украинские волонтеры продолжают свой важный труд и помогают нашим защитникам, которые освобождают страну от врага.

В частности, столичный волонтер Андрей Андреев показал, как удалось отремонтировать автомобиль для 204 батальона ТРО Голосеевского района города Киева.

Об этом стало известно из публикации Андрея Андреева на его странице в сети Фейсбук.

“Отремонтировали авто командира 204 батальона ТРО Голосеевского района Киева, которое повредило вражеский FPV дрон на Бахмутском направлении. Главное, что все живы, а технику можно починить!” – сообщил волонтер.

Напомним, ранее Андреев сообщал о пикапе, который столичные волонтеры передали ВСУ. Речь также шла о работе дрона, который они направили войскам – при этом добавлялся видеоотчет.