Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

На днях Верховная Рада снова не приняла правительственный законопроект об изменении расположения кладбища из Быковни в Гатно. Оппоненты властного предложения справедливо напомнят, что 2 мая 2023 года в ВР уже был принят соответствующий Закон о создании Национального военного мемориального кладбища в Быковне, согласованном с Киевской городской властью и семьями погибших героев. В то же время Президент уже более 7 месяцев не подписывает и не ветирует этот Закон?

Также стало известно, что Европейская комиссия предлагает Украине ветировать закон 5655 о реформе сферы градостроительства. Напомню, что этот закон активно продвигали чиновники Кубраков и Федоров вместе с главой «Слуги народа» Шуляком и принятым в декабре 2022 года. Так что данный скандальный Закон лежит в Офисе Президента …ПОДВАЛЬНО ГОД.

Это означает, что Президент и Председатель Верховной Рады системно нарушают статью 94 Конституции, которая определяет процедуру ветирования, подписания и обнародования Законов:

«Президент Украины В течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения.

В случае если Президент Украины в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан на официально обнародованном».

Из соображений справедливости следует упомянуть о позорной и антиконституционной практике и во времена Президента Порошенко. Эксперты посчитали, что около 30 законопроектов были подписаны с существенным нарушением 15-дневного срока, несколько законопроектов подписаны почти через год, а крайне нужный и актуальный законопроект по уголовной ответственности в сфере производства и ремонта военной техники был подписал почти через 3 года уже Председателем Верховной Рады Парубием только после парламентских выборов и за несколько дней до его отставки.

Есть даже Законопроект о вкладчиках банка «Приват», который в статусе неотложного был принят в декабре 2016 года и тоже потерялся в течение всего срока президентства Порошенко вплоть до мая 2019 года.

Правда, одно время мне удалось создать успешный ПРЕЦЕДЕНТ, заставивший подписать Президента принятый Верховной Радой законопроект о МОРАТОРИЙ на вывоз леса-кругляка за границу. Тогда после нескольких месяцев неподписания этого законопроекта я обратился с судебным иском против руководителей Государства относительно их бездействия и добился подписания Закона. Однако полная правда заключается в том, что после этого у меня отобрали депутатский мандат, а новых защитников 94-й статьи Конституции среди депутатов так до сих пор и не нашлось!

И наконец.

Когда я слышу еще раз об очередной властной реформе так и хочется спросить:

КАКИХ еще РЕФОРМ ВАМ ХВАТИТ, чтобы ВЫПОЛНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ?!