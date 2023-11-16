16 ноября, во время совещания в Одесской областной государственной администрации, Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец дал поручение Госэкоинспекции активизировать работу по "камеральной" оценке ущерба, нанесенного крымской окружающей среде - с помощью спутниковых снимков и усиливая сотрудничество с соответствующими службами. По результатам будет отдельный дашборд с аналитикой.

Ведь агрессор должен заплатить за каждый сантиметр изуродованной украинской земли, за каждый кубический метр выбросов в воздух, за каждую уничтоженную экосистему.

После деоккупации Крыма инспекторы будут непосредственно работать на местах и ​​рассчитывать убытки. Госэкоинспекция уже сформировала кадровый резерв из работников, которые готовы приступить к работе тогда, когда это будет возможно. Сегодня, говоря об ущербе окружающей среде от войны, мир говорит о результатах работы экологических инспекторов. Экоинспекторы каждый день фиксируют вред окружающей среде в сложных и часто опасных условиях. Это вклад каждого из них в формирование доказательной базы против врага и получение репараций.

Еще один трек, который обсудили, это фиксация последствий вооруженной агрессии России для Черного моря. Только в результате подрыва плотины Каховской ГЭС огромное количество токсического загрязнения попало в черноморские воды. Кроме того, по данным Украинского научного центра экологии моря, с 25 февраля 2022 года количество случаев выбросов дельфинов на побережье причерноморских стран увеличилось вдвое, чем в довоенные годы.

Госэкоинспекция и ученые центра экологии моря усилят координацию по выявлению и фиксации всех случаев причинения россией ущерба Черному морю.