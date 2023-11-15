Политтехнолог Олег Постернак сообщил, что, очевидно, F-16 будут у нас весной 2024 года, но командование должно продумать оперативно-тактические мероприятия, чтобы изменить ситуацию на фронте.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, подготовка пилотов будет длительной, но и весьма старательной, потому что речь идет о боевых маневрах не только тех, которые опираются на логистику, а речь идет о кооперации, это вылеты вдвоем, вчетвером даже. Самое тяжелое, объясняет он, по мнению военных экспертов, это боевая подготовка, потому что украинские пилоты должны научиться на абсолютно новом виде оружия.

«Поэтому, если все стартует в ближайшие недели, то относительно смело можно сказать, что первое использование F-16 на поле боя, на территории фронта российско-украинской войны мы могли бы увидеть теоретически весной 2024 года», - утверждает Олег Постернак.

В то же время он отмечает, что не надо только превращать F-16 в очередной фантом, как это было с контрнаступлением, которое мы так ждали еще с весны. Поэтому, констатирует политтехнолог, нужно прежде всего объяснять, что даже большое количество F-16 – это не волшебное оружие.

«Тут дело не в самих F-16, а в том, насколько умело используется авиация в сочетании с работой механизированных подразделений, с работой сухопутных войск, с комбинациями, продуманность оперативно-тактических мероприятий. Учитывая, что это все время, русские тоже готовятся, также делают работу над ошибками 2022 года. Поэтому мы и видим пробуксовку, большое количество жертв и не можем рассчитывать на быструю войнушку, речь идет о серьезной длительной войне», - объясняет Олег Постернак.

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