Мастер Овен Стефан рассказал, что в таких условиях, когда многие украинцы поглощены ненавистью, агрессией и местью, мы должны просыпаться, становиться сознательными и брать ответственность на себя.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Сейчас очень многие украинцы начали пробуждаться, почти каждый второй, это очень приятно. Почему такая активность сознания у нас?

Да, действительно украинцы пробуждаются, и здесь понятны причины. У нас уже почти 2 года идет отработка кармы на нашей территории, в Украине по старой парадигме, по парадигме зла, ненависти и агрессии. Из Украины создан жертвенник, этот жертвенник кровавый, и это не может не пробуждать сознание людей.

Конечно, многие поглощены ненавистью, агрессией и местью, это нормаль для таких обстоятельств, когда мы видим очень много смертей, много раненых, когда мы переживаем за пленных, когда мы ежедневно читаем новости с фронта, смотрим политические новости, и на страницах мировой прессы только Украина, теперь еще прибавился Израиль.

Украинцы живут теперь одним порывом: победа, победа, победа, освобождение наших территорий, освобождение наших людей. Это объединило нацию, это активировало код нации. Потому украинцы не могут не развиваться духовно, не могут не просыпаться. Если мы продолжим в таких условиях дремать, это смерти подобно.

Поэтому мы должны проснуться, должны стать сознательными, должны взять ответственность на себя и за свое государство, и за свой народ, и за свое будущее, что самое главное. Конечно, важно то, что происходит сейчас, но еще важнее то, что будет происходить завтра после войны.

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